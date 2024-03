A Lodi bandita la carne di maiale dalle scuole per volere di Ats, ma per la Lega asseconda i musulmani Nelle mense scolastiche di Lodi è stata vietata la carne di maiale. L’amministrazione comunale sta infatti seguendo le indicazioni dell’Ats che raccomanda di sostituire gli insaccati con altre fonti proteiche per garantire una dieta sana ed equilibrata. La Lega sostiene però invece che sia un modo “per assecondare le famiglie musulmane”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nelle mense scolastiche delle scuole di Lodi è stata eliminata la carne di maiale. La decisione è stata presa per rispettare le raccomandazioni dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana che ha chiesto di sostituire gli insaccati con altre fonti proteiche per garantire una dieta sana ed equilibrata. La carne rossa a rotazione, invece, sarà il vitello. La Lega ha però accusato l'amministrazione comunale di aver vietato la carne di maiale "soltanto per assecondare le famiglie musulmane". Il primo cittadino, che è esponente del Partito democratico, ha invece affermato: "Polemiche inutili, seguiamo solo le raccomandazioni di Ats".

La posizione del sindaco di Lodi

A ottobre scorso era stata la leghista Eleonora Ferri a far notare la questione. La consigliera aveva presentato un ordine del giorno chiedendo al sindaco Andrea Furegato di prendere provvedimenti con la ditta che si occupa del servizio mensa considerato che la misura non sarebbe stata adottata da altri comuni del Lodigiano: "Spiace che, nel frattempo, differentemente da una parte della minoranza che prende le distanze da ciò che è stato detto, c'è chi, come la Lega, non solo interviene, ma scomoda persino parlamentari europei per lamentare l'assenza di prosciutto e della lonza nell'attuale menù delle mense".

L'attacco dell'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca

Sulla questione è infatti intervenuto anche l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca: "Alla fine sono i bambini italiani, che vorrebbero mangiare carne come hanno sempre fatto, a essere discriminati. Una scelta folle". Il sindaco ha ribadito: "Non saranno le affermazioni di questo oppure di quel consigliere comunale a farci tornare indietro".