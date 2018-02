Era tornata a casa in anticipo senza avvertire il suo compagno, ma appena entrata in stanza ha fatto un brutta scoperta: l'uomo era nudo a letto mentre chattava con un'altra donna. Presa dall'ira lo ha aggredito tagliandogli lo scroto con il suo anello di fidanzamento in diamanti. Per questo una dona britannica di 44 anni, Rachael Biscoe, è stata processata e condannata a quattro mesi di prigione per aggressione anche se eviterà la galera in quanto il giudice del corte di Weymouth le hanno concesso una sospensione della pena per 12 mesi. A Biscoe è stato anche ordinato di intraprendere un'attività di riabilitazione, svolgere 160 ore di lavoro socialmente utile non retribuito e pagare 300 sterline alla vittima.

La donna si è dichiarata colpevole di aggressione ma sostenendo di non volerlo ferire. L'aggressione è stata seguita praticamente in diretta dall'amante dell'uomo che ha raccontato di aver sentito il compagno della donna , Trevor Camp, lamentarsi per essere stato accoltellato allo scroto. In realtà, come accertato successivamente dalle indagini, non c'era stato nessun coltello ma durante la furibonda discussione, lei aveva tentato di colpirlo alle natiche, ferendolo seriamente allo scroto con l'annelo che lui stesso le aveva regalato.

L'uomo dal suo canto ha ammesso di essere stato anche ubriaco e quindi di non sapere bene cosa avesse causato la ferita sanguinante. La donna lo ha lasciato ferito e da solo in casa e, mentre lui chiamava un'ambulanza, è scesa a portare a spasso il cane. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e dopo la convalescenza ha deciso di raggiungere in Cina la donna con cui stava chattando che è diventata la sua nuova compagna.