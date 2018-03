Le mamma le aveva promesso che appena avrebbe nevicato sarebbero andate insieme in giardino a fare un pupazzo di neve dalle sembianze simili a Olaf, personaggio immaginario del film di animazione Frozen, ma purtroppo la situazione clinica della piccola si è complicate e ha dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale. Per questo quando è arrivata la neve la piccola non ha potuto uscire dalla sua stanza e giocare con la mamma. Una bruttissima notizia per la bimba già alle prese con problemi di salute gravi. La mamma però ha deciso comunque di tenere fede alla sua promessa e strapparle un sorriso con una impresa non senza difficoltà: portarle un pupazzo di neve sotto la finestra.

La donna, Tina McNeish, dopo aver realizzato il pupazzo a casa sua, a Musselburgh, sulla costa sud-orientale della Scozia, lo ha messo in un grosso contenitore e lo ha trasportato per oltre una decina di chilometri fino all'ospedale della piccola a Edimburgo. Infine lo ha piazzato sotto la finestra della piccola Leona in modo che lei potesse vederlo ogni volta semplicemente affacciandosi dalla stanza dove è costretta a restare per le cure. "Tina ha fatto Olaf nel giardino sul retro, lo ha smontato, lo ha messo in una scatola e lo ha portato al parcheggio alle spalle dell'ospedal per bambini. Leona è felice perché riesce a vederlo dalle sue finestre. Penso che sia una supermamma tutto l'anno, ma oggi si è superata" ha dichiarato ai giornali locali la nonna della bimba