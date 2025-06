Yago, Pastore Tedesco morto avvelenato dopo una passeggiata: paura in città per le esche avvelenate

Yago, Pastore Tedesco di 11 anni, è morto il 19 maggio a Camparada, in provincia di Monza Brianza, probabilmente dopo aver ingerito un’esca avvelenata. Non è il primo caso nella zona: dal 2015 si registrano diversi episodi simili, oggetto anche di un'ordinanza del Comune.

Yago, un Pastore Tedesco di 11 anni è morto dopo aver ingerito un'esca avvelenata durante una passeggiata nella Provincia di Monza Brianza. L'episodio è avvenuto a Cascina Masciocco, frazione di Camparada dove come riporta Prima Monza ci sarebbero stati altri casi di cani avvelenati.

Cosa è successo a Yago, cane avvelenato da un'esca avvelenata

Lo scorso 19 maggio Yago stava facendo la sua consueta passeggiata serale quando, intorno alle 18.30 ha iniziato a stare male, poco dopo il rientro a casa. Il suo umano Daniele, raccontando l'accaduto a Prima Monza ha spiegato che Yago ha iniziato a manifestare i sintomi dell'avvelenamento appena rientrato a casa: spasmi muscolari e vomito.

A nulla è servita la corsa dal veterinario: è morto poco dopo essere arrivato davanti al medico, il quale non ha potuto fare altro che constatare che i sintomi erano proprio quelli dell'avvelenamento. Daniele non sa dire se Yago abbia raccolto un'esca lasciata appositamente per lui durante quell'ultima passeggiata, ma solo che prima non aveva manifestato alcun problema.

A confermare l'avvelenamento doloso sarebbero alcuni precedenti sia recenti che molto in là nel tempo, avvenuti tutti nella zona di Camparada.

Esche avvelenate nelle campagne di Camparada

I primi casi noti di cani avvelenati nell'area di Camparada risalgono almeno al 2015, e a distanza di qualche anno si sono susseguiti sino ai giorni nostri. Nell'estate del 2015 l'amministrazione comunale diramò un'ordinanza in cui invitava le persone a condurre i propri animali sempre al guinzaglio e provvisti di museruola, proprio per evitare di raccogliere bocconi avvelenati. L'ordinanza vietava anche esplicitamemte la preparazione e l'abbandono di questi bocconi in città, ma come c'era da aspettarsi non ha sortito effetti.

Quell'anno almeno due cani morirono avvelenati: la cucciola di Labrador Tara, e il Cavalier King Gerry. Nel gennaio del 2018 invece è stato rinvenuto da una cittadina un involtino di pancetta subito rimosso dalle autorità per sospetta esca avvelenata. È seguito poi il caso di Shelly, cucciola di Cane Corso anche lei morta per avvelenamento dopo una passeggiata.

Un caso che, se confermato dalle autorità, ricorderebbe quello del serial killer di cani di San Marino arrestato per aver ucciso decine di animali con esche avvelenate nell'arco degli anni.