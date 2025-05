Viveva in una gabbia per uccelli e mangiava solo marshmallow: una scimmia è stata salvata in Scozia

In Scozia, uno uistitì tenuto come "animale da compagnia" è stato salvato da alcune associazioni animaliste. La scimmia viveva in una gabbia per uccelli, era sottopeso e aveva sviluppato una dipendenza dai marshmallow. La sua storia è purtroppo solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più esteso: il mercato delle specie selvatiche esotiche.

Steve, lo uistitì salvato in Scozia. Viveva in casa come animale da compagnia. Foto di Scottish SPCA



Si chiama Steve, ha quattro anni e ha sviluppato una dipendenza molto pericolosa per i marshmallow. È uno uistitì, una delle più piccole specie di scimmie al mondo, sequestrata e salvata a marzo in una casa di East Lothian, in Scozia, dove viveva rinchiusa in una gabbia per uccelli e veniva nutrita quasi esclusivamente con dolciumi. Steve era sottopeso, stressato, e soprattutto solo. A notarlo sono stati i vicini di casa, che lo hanno visto affacciarsi da una finestra.

Così è intervenuta la Scottish SPCA, l'associazione per la prevenzione della crudeltà verso gli animali, che lo ha salvato, preso in custodia e curato per sei settimane, disintossicandolo dal suo regime alimentare a base di zuccheri. Oggi Steve è finalmente al sicuro, trasferito in un santuario per primati in Inghilterra dove può vivere insieme ad altri individui della sua specie, ma la sua storia è purtroppo solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più esteso: il mercato delle specie selvatiche esotiche.

Un fenomeno preoccupante e in crescita

La piccola scimmi era denutrita e veniva nutrita con dolciumi. Ora si trova in un santuario per primati in Inghilterra. Foto di Scottish SPCA



Secondo le organizzazioni OneKind, Scottish SPCA e Born Free Foundation, in Scozia cresce sempre di più il commercio di animali selvatici esotici, spesso venduti come "pet" a chi non ha né le competenze né le risorse per occuparsene adeguatamente. "È una tendenza preoccupante", ha spiegato in un comunicato Gilly Mendes Ferreira, direttrice della comunicazione di Scottish SPCA. "Animali come Steve vengono acquistati d'impulso, magari perché visti in un video virale o in un cartone animato, senza sapere nulla delle loro esigenze reali".

E le esigenze di uno uistitì, primati originari del Sud America, sono tutt'altro che semplici. Si tratta di piccole scimmie sociali, intelligenti, che hanno bisogno di stimoli, di spazio e soprattutto di altri membri del proprio gruppo per poter esprimere tutte le loro caratteristiche e competenze sociali. Nessun ambiente ricostruito in cattività, soprattutto tra le mura domestiche, potrà mai davvero soddisfare tutte le complesse necessità eco-etologiche di questi animali.

Il commercio di animali esotici è tra i più redditizi al mondo

Il commercio di animali selvatici esotici (legale e non) è tra i più redditizi al mondo



Proprio per questo le associazioni animaliste chiedono al governo scozzese di stilare una lista di specie che possano essere legalmente tenute come animali da compagnia. Oggi, infatti, le restrizioni sono minime e molto più permissive di quelle presenti per esempio in Europa e in Italia. Spesso, inoltre, gli animali vengono trasportati all'interno di contenitori chiusi, privi di qualsiasi segnale che indichi la presenza di esseri viventi al loro interno. La maggior parte di questi spesso muore, ma quando sopravvivono sono tenuti in condizioni atroci.

Quello degli animali selvatici esotici è uno dei mercati legali e illegali più redditizi al mondo. Mammiferi, rettili, anfibi e persino insetti e ragni possono valere centinaia o migliaia di euro tra gli appassionati e i collezionisti, un fenomeno in crescita e che spesso si muove che si muove nell'ombra, attraverso social network, forum online specializzati e gruppi Telegram. La mancanza di controlli e norme chiare, spesso assottiglia confine tra commercio legale e mercato nero, minacciando la conservazione di molte specie. A Steve è andata bene, ma a tant ialtri purtroppo no.