Vivere con un cane o un gatto può valere di più che avere un partner: lo studio

Uno studio rivela che per chi vive con un amico a quattro zampe il valore è pari se non superiore a quello attribuito alla relazione con familiari, amici e partner. La ricerca è stata condotta da due economisti della School of Economics, Politics and International Relations del Kent e della London School of Economics che hanno 'trasformato' i sentimenti in soldi per monetizzare l'importanza affettiva percepita dalle persone che hanno un cane o un gatto.

Un cane o un gatto nella propria vita portano ad ottenere un elevato livello di benessere, tanto quanto – se non di più – scegliere di stare insieme ad amici, familiari e il partner. E' il risultato di uno studio condotto da due ricercatori nel Regno Unito che sono arrivati a stabilire che la condivisione della vita affettiva con un animale domestico può aumentare la soddisfazione e il benessere tanto quanto lo fanno i rapporti umani

Gli autori della ricerca sono Adelina Gschwandtner, professoressa della School of Economics, Politics and International Relations del Kent, e Michael Gmeiner, economista della London School of Economics (LSE). "I dati che abbiamo ricavato rispondono con un sonoro ‘sì' alla domanda se, in generale, avere degli animali domestici sia positivo per noi – ha dichiarato quest'ultimo – Gli animali domestici si prendono cura di noi e la loro compagnia ha un valore economico significativo. Queste informazioni possono essere utilizzate per la pratica e le politiche sanitarie volte ad aumentare il benessere e la soddisfazione di vita delle persone che hanno a che fare con gli animali domestici".

I ricercatori, che sono due economisti, per arrivare a questa conclusione hanno utilizzato il "life satisfaction approach", un metodo sviluppato per attribuire un valore monetario a cose come l'aria pulita o gli spazi verdi.

Lo studio: trasformare le emozioni in reddito per capire quanto gli animali domestici valgono nella vita delle persone

Lo studio è stato condotto su un panel di 2.500 famiglie del Regno Unito da cui è emerso che che un animale domestico aumenta la soddisfazione di vita "di 3-4 punti su una scala da 1 a 7". Inoltre, gli esperti hanno stimato l'entità dell'impatto degli animali domestici sulla soddisfazione di vita e sul benessere degli esseri umani in unità monetarie. E' stato così scoperto che "avere un animale domestico vale fino a 70.000 sterline all'anno in termini di soddisfazione di vita, valori simili a quelli ottenuti in letteratura per gli incontri regolari con amici e parenti".

Spesso si è parlato di studi che hanno attestato o meno quanto la compagnia di un animale domestico si impattante in termini positivi sulla salute umana ma, come sottolineano gli stessi ricercatori, "l'evidenza che questa relazione sia causale non è conclusiva". Secondo i due economisti, ciò avviene perché "potrebbe essere che persone felici e sane decidano di prendere un animale domestico come compagno piuttosto che siano gli animali a rendere le persone felici e sane. Potrebbe anche essere che persone più sole e depresse decidano di prendere un animale domestico come compagno per gestire la propria solitudine o i sintomi depressivi".

Riuscire dunque a trovare una risposta unica, considerando le tante variabili a livello di storie individuali e come vengono percepite è secondo i due esperti molto complesso e per questo hanno voluto provare un'altra strada, utilizzando l'approccio della "soddisfazione di vita" e riuscendo così a trasformare beni immateriali come l'amicizia e la famiglia in un reddito ipotetico.

Mettendo insieme tutte le risposte, è emerso che il matrimonio, rispetto alla vita da single, vale circa 70.000 sterline all'anno. La separazione, invece, equivale a circa meno 170.000 sterline all'anno ed ecco che poi sono così giunti a dare un valore anche al rapporto con l'animale familiare, scoprendo che "scegliere di vivere con un cane o un gatto può portare gli stessi benefici psicologici del matrimonio o di guadagnare 70.000 sterline in più all'anno".

Cane o gatto? Lo studio dice anche chi sei in base all'animale con cui vivi

Per quanto riguarda i tratti della personalità, gli esperti sono anche arrivati a definire alcune differenze tra chi sceglie di vivere con un cane o con un gatto. Chi si prende cura di un micio sembra essere più introverso e avere una curiosità intellettuale più elevata; chi si prende cura di un cane appare invece più estroverso, socievole e meno nevrotico. "Nel complesso – precisano – chi si prende cura di un animale domestico in generale sembra essere più aperto, scrupoloso ed estroverso rispetto a chi non si prende cura di un animale. La significativa associazione tra la compagnia di un animale domestico e la personalità sottolinea l'importanza di tenerne conto nell'analisi della relazione tra la compagnia di un animale domestico e la soddisfazione di vita".

La conclusione dello studio è molto chiara, in ogni caso e non lascia adito a dubbi secondo i ricercatori: gli animali domestici aumentino la soddisfazione e il benessere della vita umana in modo analogo a quanto accade con familiari e amici e, in una certa misura, ne sono anche un sostituto.