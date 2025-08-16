Ventenne ucciso da un’orsa con i cuccioli in Giappone: tutti abbattuti a colpi d’arma da fuoco

Un escursionista 26enne di Tokyo è stato ucciso da un’orsa sul monte Rausu, a Hokkaido. Il corpo è stato trovato il giorno dopo l’attacco. Le autorità hanno abbattuto l’orsa insieme ai due cuccioli che erano con lei, e prelevato il dna per gli accertamenti genetici.

Un escursionista di 26 anni è stato ucciso da un orso sul monte Rausu, a Hokkaido, l'isola più grande del Giappone. Il giovane era scomparso giovedì e il suo corpo privo di vita, con i segni dell'attacco del plantigrado, è stato rinvenuto venerdì.

Insieme ai resti sono stati trovati dalle autorità anche un'orsa con i suoi due cuccioli: tutti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Il dna dell'animale è stato prelevato per confermare che si tratti proprio dell'individuo che ha attaccato l'escursionista.

Secondo il Ministero dell'Ambiente giapponese, tra aprile e giugno gli orsi hanno ferito 36 persone e ucciso un fattorino di 52 anni a Hokkaido, spingendo la prefettura a emettere il primo allarme orso.

Cosa è successo al giovane escursionista ucciso dall'orso a Hokkaido

Secondo le ricostruzioni dei media locali, giovedì un giovane escursionista di Tokyo si trovava sul monte Rausu insieme ad un amico. La zona rientra nella penisola di Shiretoko, una delle località naturalistiche più belle e incontaminate del Giappone tanto da essere registrata come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Qui, però, i due avrebbero trovato sul sentiero una mamma orsa con due piccoli al seguito. L'animale avrebbe aggredito il giovane e trascinato tra gli alberi. I soccorsi, avvisati intorno alle 11 hanno recuperato, illeso, l'amico che era con la vittima e chiuso l'accesso alla montagna allo scopo di garantire la sicurezza.

Solo il giorno dopo, il corpo del 26enne è stato ritrovato sul pendio della montagna, a circa 200 metri dal sentiero escursionistico sul quale era stato aggredito. Intorno a lui erano sparsi i suoi oggetti personali e la vegetazione presentava segni di trascinamento.

Sul posto si trovava anche un'orsa con i cuccioli. Tutti sono stati abbattuti sul posto dalle autorità a colpi d'arma da fuoco.

Perché le mamme orso sono spesso coinvolte in attacchi alle persone

Quello con le mamme orso è un incontro molto pericoloso dato che gli orsi in generale sono estremamente schivi, e in caso di faccia a faccia con l'uomo tendono ad allontanarsi, per le madri però è diverso: per difendere i propri cuccioli spesso preferiscono attaccare ciò che ritengono una minaccia.

Per questo la maggioranza degli attacchi coinvolge questa categoria, come sappiamo bene anche in Italia a seguito della tragico episodio del 26enne trentino Andrea Papi ucciso dall'orsa JJ4, e più recentemente per la vicenda di Omar Farang Zin, 48enne di Varese ucciso da un'orsa con due piccoli in Romania.

In questi casi, le autorità preferiscono abbattere oltre alla madre anche i suoi cuccioli, poiché in ogni caso questi non saprebbero cavarsela senza di lei. Probabilmente è per questo che le autorità sono intervenute uccidendo tutta la famiglia di orsi.