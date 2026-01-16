Uno dei cervi più piccoli del mondo sfida un enorme rinoceronte: il video dello “scontro” tra Davide e Golia

Il piccolo muntjak che ha "sfidato" il rinoceronte indiano. Foto di Wrocław Zoo



Un minuscolo cervo muntjak che carica a testate uno dei mammiferi terrestri più grandi del pianeta. Potrebbe sembrare una scena surreale, invece è quello che si vede in un video condiviso recentemente dallo zoo di Breslavia, in Polonia, che in pochi secondi mostra il più classico degli "scontri" tra Davide e Golia, ma a tema animale: un muntjak della Cina, uno dei cervidi più piccoli del pianeta, e un grosso rinoceronte indiano adulto.

I due animali convivono in una grande area dello zoo dedicata alle specie asiatiche che, in natura, condividono almeno in parte gli stessi ambienti. Molti zoo moderni oggi cercano infatti di ricostruire, per quanto possibile, aree grandi e complesse simili a quelle naturali, mettendo insieme tanti animali diversi. È normale quindi vedere specie anche molto diverse per dimensioni e necessità condividere gli stessi recinti e interagire spesso tra loro, come in questo caso.

Il muntjak della Cina o di Reeves (Muntiacus reevesi) è uno dei cervidi più piccoli e i maschi sono dotati di due lunghe zanne che sporgono ai lati della bocca. Foto di Wrocław Zoo



La protagonista "sfidata" nel video si chiama Marusia ed è una femmina di rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis) nata nel 2014 a Plzeň, in Repubblica Ceca, e arrivata allo zoo nel 2019 dalla Francia. Marusia pesa oltre una tonnellata ed è circa cento volte più pesante del suo minuscolo antagonista. Il suo "sfidante" è invece un muntjak della Cina o di Reeves (Muntiacus reevesi), uno dei cervidi più piccoli del mondo, alto al garrese circa 50 centimetri e dal peso di più o meno 15 chilogrammi.

Marusia è invece una femmina di rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis), una animale che può pesare anche oltre una tonnellata. Foto di Wrocław Zoo



I muntjak sono un gruppo di cervidi diffuso in Asia meridionale e nel Sud-est asiatico, famosi non solo per le piccole dimensioni, ma anche per alcune "stranezze" insolite tra cervi, daini, caprioli e altri membri della famiglia. Oltre ad avere palchi piuttosto piccoli e due grosse ghiandole odorifere che si aprono sotto agli occhi, i maschi possiedono due lunghe zanne che sporgono ai lati della bocca. Questi lunghi canini ricurvi – presenti in realtà anche in altre specie asiatiche – vengono usate negli scontri territoriali e per conquistare l'accesso alle femmine.

In questo caso, il maschio stava probabilmente difendendo il suo territorio per la presenza di femmine in estro, un comportamento del tutto normale per la specie, anche se diretto verso un animale immensamente più grande e decisamente fuori dalla sua portata. Dal punto di vista di Marusia, invece, non c'era fortunatamente alcuna intenzione di sfida. Come si vede nel video e come hanno spigato anche dallo zoo, il rinoceronte ha interpretato l'invito del cervide più come una sorta di gioco.

Il rinoceronte Marusia e il muntjak condividono il pasto. Foto di Wrocław Zoo



I rinoceronti indiani, nonostante l'aspetto e la mole imponente, sono infatti animali generalmente tranquilli e, in contesti controllati, molto consapevoli della propria mole. Marusia, in particolare, viene descritta dallo zoo come estremamente dolce e giocherellona. Inoltre, dalla struttura ci ha tenuto a specificare che gli animali che vivono insieme nelle stesse aree vengono scelti non solo per affinità ecologiche e biogeografiche, ma anche caratteriali, riducendo così al minimo la possibilità di incidenti.

Il piccolo e coraggioso muntjak non ha rischiato di farsi troppo male, quindi, e il video diventato virale non racconta una lotta vera e propria né un incidente, ma un'interessante interazione tra due specie diverse amplificata dall'evidente contrasto tra le dimensioni dei due protagonisti animali.