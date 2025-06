Una “zia” aiuta mamma delfino a partorire: l’emozionante video della nascita di un cucciolo a Chicago

Il 7 giugno 2025 è nato un cucciolo di delfino allo zoo di Chicago. La mamma Allie è stata assistita dalla delfina esperta Tapeko come si vede nel video diffuso dalla struttura. Le immagini mostrano il momento del parto e il primo respiro del piccolo, subito spinto in superficie dalla "zia"

Un cucciolo di delfino è nato nello zoo di Chicago il 7 giugno 2025. Il momento della nascita, così come il primo respiro del piccolo, è stato immortalato in un video diffuso proprio dallo zoo. Le imagini non immortalano solo il parto, ma svelano anche un aspetto interessante del comportamento di questi mammiferi marini: una femmina più grande ed esperta ha aiutato la neomamma a partorire.

Il primo respiro del piccolo delfino: l'annuncio del Brookfield Zoo

Il 7 giugno alle ore 12.22 la femmina di delfino tursiope Allie ha dato alla luce il suo cucciolo all'interno della vasca dello zoo di Chicago. Allie non era sola, con lei c'era la mamma sperta Tapeko che ha guidato il nuovo nato in superficie per il suo primo respiro.

A dare l'annuncio è lo stesso Brookfield Zoo con un post: "I nostri esperti veterinari stimano che il vitello pesi tra i 33 e i 37 chili e misuri circa 45-47 pollici di lunghezza. Sebbene siano ancora i primi giorni, le nostre équipe veterinarie e di cura degli animali stanno monitorando da vicino Allie e il suo vitello, minuto per minuto, per seguire le tappe fondamentali dello sviluppo. Finora, sia la mamma che il piccolo sembrano in salute e in piena salute!".

Nel video diffuso dallo zoo si può vedere ogni momento del parto: la madre gira nella vasca sempre affiancata dall'altra femmina, e alla fine rallenta per fare uscire il piccolo, di cui si vede prima la pinna e poi il resto del corpo. A questo punto entra in azione la "zia" che lo accompagna in superficie per respirare.

Come nascono i delfini

I delfini sono mammiferi marini e non pesci, e come noi hanno bisogno di aria per sopravvivere anche se partoriscono in acqua. Tramite degli stratagemmi evolutivi riescono a sopravvivere durante i delicati momenti della nascita, e uno di questi è proprio il supporto delle femmine esperte del gruppo che intervengono per guidare i piccoli in superficie per il primo respiro.

Tutti i cetacei, tursiopi compresi, partoriscono facendo uscire per prima la punta della coda del loro piccolo, così da non farlo annegare nelle fasi finali del parto. Un altro stratagemma riguarda il primo pasto: il latte dei delfini è molto grasso, così da riuscire a galleggiare nell'acqua salata ed essere così mangiato dal piccolo, i delfini infatti non avendo labbra devono stimolare il capezzolo della madre e aspettare che il latte fuoriesca e una volta uscito possono cibarsene.