Il video dell’incredibile salvataggio di un cucciolo di delfino impigliato in una lenza

Un cucciolo di delfino tursiope, intrappolato in una lenza al largo di Forster, in Australia, è stato salvato dal team della Sea World Foundation. Dopo il delicato intervento, il piccolo, ferito ma vivo, è tornato dalla madre. Il video del salvataggio ha raggiunto migliaia di persone, ma il problema delle catture accidentali è ancora troppo diffuso.

Il video del salvataggio del delfino

Domenica scorsa i soccorritori della Sea World Foundation hanno salvato un cucciolo di delfino tursiope (Tursiops truncatus) che era rimasto impigliato in una lenza al largo della costa di Forster, in Australia. Il delfino è riuscito a tornare dalla madre nonostante abbia riportato diverse ferite.

"Gli abitanti di Forster hanno segnalato la madre e il piccolo alle organizzazioni di soccorso dopo averli avvistati nelle acque locali: il piccolo non riusciva a nuotare a causa della lenza da pesca che gli avvolgeva la coda e il dorso", spiegano gli attivisti.

Per liberarlo è stata quindi organizzata un'operazione di salvataggio coordinata e, dopo aver avvistato il piccolo sabato, il team della Sea World Foundation è intervenuto domenica mattina presto con i membri dell'ORRCA che hanno localizzato e seguito la coppia.

"Sebbene il piccolo presentasse alcune ferite nel punto in cui la lenza gli aveva tagliato la coda, oltre a una certa scoliosi dovuta alla limitata capacità di nuotare, il nostro team è ottimista sul fatto che il piccolo dovrebbe riprendersi da queste ferite e, con il sostegno della madre, reintegrarsi nei branchi locali".

Quali sono i pericoli per i delfini e gli altri mammiferi marini

Purtroppo quello che è successo al piccolo delfino in Australia è comune in tutto il mondo, Italia compresa. Anche se pescare delfini non è legale, sono frequentissime le catture illegali e quelle accidentali o involontarie, si tratta del cosiddetto bycatch, pratica purtroppo ancora molto comune.

Per questo la Sea World Foundation ha lanciato un appello: "Per quanto sia stato gratificante vedere la mamma e il piccolo nuotare insieme senza più essere intrappolati, è anche frustrante ricordare che situazioni come queste possono essere evitate, e incoraggiamo tutti gli utenti dell'acqua a smaltire i propri rifiuti e le attrezzature da pesca in modo responsabile".