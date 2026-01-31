Una donazione da 120 milioni di dollari: il gesto di una coppia all’Università della California che ha salvato il loro cane

Joan and Sanford I. Weill (foto credits: UC Davis/Gregory Urquiaga)



Nel 2018 ad Angel, il cane dei coniugi Joan and Sanford I. Weill, era stato diagnosticato un linfoma. La coppia, per trovare una cura adatta al caso, si era rivolta al dipartimento di veterinaria dell'Università della California, dove il cane è stato seguito e salvato dalla brutta malattia che lo aveva colpito. Oggi la scuola di veterinaria è intitolata a nome dei due coniugi, dopo che questi ultimi hanno fatto una donazione di ben 120 milioni di dollari.

L'istituto ha reso noto da poco il gesto e fatto sapere anche che i Weill avevano già partecipato per sostenere le sperimentazioni cliniche necessarie per trovare nuove cure per gli animali e dato vita al centro di ricerca intitolato proprio "Joan Weill Translational Research Endowment".

Si tratta della donazione più grande mai fatta alla medicina veterinaria a livello mondiale ed è anche una delle più grandi che l'Università abbia mai ricevuto. Sui media locali vengono riportate le dichiarazioni di Joan Weill, che così ha voluto chiarire perché la loro scelta filantropica è caduta proprio sul dipartimento di Veterinaria: "Le cure di Angel alla UC Davis hanno lasciato un segno indelebile nella nostra famiglia. Con il crescere del mio coinvolgimento con la scuola nel corso degli anni, siamo stati costantemente ispirati dalla dedizione alla scienza da parte dei team di lavoro, dalla ricerca di soluzioni a complesse sfide sanitarie e da un incrollabile impegno verso gli animali e le famiglie che li amano. I ricercatori del corpo docente sono tra i massimi esperti al mondo nel loro campo e sostenere questa straordinaria comunità è un onore e un valore aggiunto".

Ottanta milioni di dollari dei 120 donati sono già stati destinati come contributo per costruire un nuovo ospedale didattico per piccoli animali, mentre il resto sarà destinato alla ricerca e alla clinica. Come è scritto nel comunicato ufficiale dell'Università "la donazione rafforzerà la leadership dell'UC Davis nella medicina comparata – lo studio della salute e delle malattie tra le specie – e promuoverà iniziative di ricerca traslazionale per malattie come il cancro, i disturbi neurologici e le patologie cardiovascolari che colpiscono sia gli animali che gli esseri umani. I fondi sosterranno anche un rinnovamento all'avanguardia del campus veterinario, che includerà la costruzione di un ospedale didattico per piccoli animali, e amplierà la capacità della scuola di formare la prossima generazione di veterinari".