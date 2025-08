Una balena di 6 metri è morta dopo la collisione con una barca in una baia del New Jersey: il video dell’impatto

Una balenottera minore di 6 metri è morta nella baia di Barnegat, in New Jersey, dopo la collisione con una imbarcazione da diporto. Tutta la sequenza è stata ripresa in un video. Il corpo senza vita dell'animale verrà recuperato oggi per l'autopsia.

Una balena lunga 6 metri è morta dopo la collisione con un'imbarcazione da diporto nella baia di Barnegat, nel New Jersey. L'animale, in evidente stato di difficoltà, non è riuscita ad evitare lo scontro con l'imbarcazione, finendo per restare mortalmente ferita. L'uomo che guidava la barca invece è stato sbalzato fuori a seguito dell'impatto.

Tutta la sequenza è stata ripresa in un video impressionante.

La dinamica dell'incidente e la tragica morte del cetaceo

Sabato 2 agosto, intorno alle ore 15.40 una barca si è scontrata con una balena lunga circa 6 metri nella baia di Barnegat, in New Jersey, vicino all’imboccatura dell’insenatura. Segnalazioni sulla presenza dell'animale erano arrivate già nelle ore precedenti sia al Marine Mammal Stranding Center che alla polizia marittima del New Jersey.

Subito dopo, il personale del centro ha contattato la Guardia Costiera e il coordinatore degli interventi si è messo in viaggio verso il luogo indicato. Il video diffuso sui social però non lascia dubbi: l'impatto è stato devastante e ha quasi provocato il ribaltamento della barca. In poco tempo è stato subito evidente che per la balena non c'era niente da fare.

Le impressionanti immagini dello scontro tra la balena e l'imbarcazione

Nelle immagini si vede una barca che colpisce in pieno la balena con il conseguente rovesciamento dell’imbarcazione la caduta in acqua di una persona. Una volta giunto sul posto, il responsabile del Marine Mammal Stranding Center è salito su un’imbarcazione degli agenti del Dipartimento per la Conservazione della Pesca e della Fauna del New Jersey per esaminare da vicino l’animale, che nel frattempo si era adagiato su un banco di sabbia in acque poco profonde, al di fuori del canale.

Le imbarcazioni di soccorso sono riuscite ad avvicinarsi fino a una trentina di metri, ma la marea e la scarsa profondità hanno impedito di raggiungere direttamente la carcassa per ulteriori verifiche. Il centro ha quindi disposto il recupero della balena per la giornata di lunedì, quando le condizioni di marea saranno più favorevoli e saranno disponibili i mezzi necessari. L'animale sarà trasferito nel Centro per l'autopsia.

La persona che è stata gettata in acqua invece non è rimasta ferita.