Un tacchino arrabbiato attacca e insegue un passante: la rissa virale ripresa dalle videocamere

Tutto si aspettava Noel Colon quando è uscito sul vialetto di casa come ogni mattina, tranne essere attaccato da un tacchino decisamente arrabbiato. Tutta la sequenza dell'inseguimento e della fuga è stata ripresa dalle telecamere della casa di Staen Islan e poi condivise online una volta passata la paura. Le immagini sono diventate virali per lo strano comportamento del tacchino, ma c'è una spiegazione a questo comportamento insolito.

Il video dell'inseguimento ripreso dalle telecamere di sicurezza di casa

Colon è stato inseguito lungo il vialetto di casa sua da un tacchino decisamente furioso. Era appena uscito di casa e si stava dirigendo verso la sua auto per andare al lavoro quando il tacchino gli è piombato addosso da dietro e lo ha seguito con aggressività lungo tutta la stradina.

L'uomo ha anche provato ad aprire la portiera per mettersi in salvo sul suo SUV, ma il tacchino prontamente è sbucato dietro di lui per dargli una bella beccata. Colon ha quindi iniziato a correre in tondo nel giardino della sua abitazione con il tacchino che lo inseguiva. Solo dopo un bel po' di tempo è riuscito a saltare sulla sua auto e ad andarsene.

Perché il tacchino ha aggredito un uomo

Colon ha raccontato che inizialmente aveva cercato di non disturbare il tacchino quando lo aveva visto sul suo vialetto, ma è stato il pennuto che appena lo aveva visto era partito all'inseguimento, apparentemente senza motivo.

L'aggressività nel regno animale però non è quasi mai immotivata: si tratta quasi sempre della risposta a una minaccia percepita, e così è stato anche in questo caso, come ha appurato Colon stesso. In seguito infatti l'uomo ha trovato 11 uova vicino al luogo in cui era iniziato l'inseguimento.

Il tacchino non stava facendo altro che proteggere i suoi pulcini non ancora nati.