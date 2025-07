Un ristorante in Cina offre coccole ai cuccioli di leone durante l’ora del tè

Un ristorante nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi offre coccole ai cuccioli di leone durante l'ora del tè. Il servizio decisamente particolare offerto ai clienti paganti è stato immortalato in alcuni video condivisi dagli utenti sui social cinesi WeChat e Weibo.

Le associazioni per la tutela degli animali hanno condannato la pratica, ma la struttura si difende affermando che i cuccioli sono trattati bene.

Cosa succede in Cina durante l'ora del tè

Il ristorante Wanhui nella città di Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi, ha attirato l'attenzione pubblica a partire da giugno, quando ha introdotto un servizio di coccole ai cuccioli di leone in abbinamento a un menù pomeridiano. Insieme al tè, la struttura offre la possibilità di avvicinare e coccolare i piccoli animali selvatici per il tempo della merenda. I biglietti sono limitati a 20 al giorno e il costo è di 1.078 yuan, pari a circa 130 euro, che comprende sia il cibo che l'esperienza con gli animali.

Non è la prima volta che il ristorante offre questo genere di attrazione: recandosi al Wanhui i clienti possono già venire a contatto con lama, tartarughe e cervi, ma è la prima volta che i protagonisti sono i leoni, animali in via d'estinzione.

Anche se può sembrare un servizio innocuo, lo sfruttamento dei cuccioli di leone è una delle pratiche più crudeli e sbagliate che l'uomo possa compiere contro un animale selvatico.

Perché coccolare i cuccioli di leone è sempre sbagliato

Coccolare i cuccioli di leone può sembrare un'esperienza emozionante e innocua per i piccoli perché non li espone a un danno diretto. La realtà però è ben diversa e nasconde un sistema crudele: i cuccioli vengono strappati alle madri pochi giorni dopo la nascita, privati del naturale legame materno per essere messi nelle mani di turisti e clienti paganti. Questo causa loro un forte stress e ne compromette il corretto sviluppo.

Il periodo in cui si può interagire con un cucciolo di leone senza timore è molto breve, si tratta di poche settimane, al massimo qualche mese. Una volta cresciuti e diventati troppo pericolosi ma non possono essere reintrodotti in natura a causa del prolungato contatto con l'uomo: la maggior parte finisce negli zoo, oppure venduti alle riserve di caccia per essere uccisi da cacciatori paganti all'interno di spazi recintati.

Promuovere o partecipare a queste attività alimenta quindi un ciclo di abuso sotto mentite spoglie che solo all'apparenza è innocuo. Visitare riserve etiche e sostenere progetti di protezione dell'habitat delle diverse specie di leone è l’unico modo giusto per aiutare questi animali.