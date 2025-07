Un leone entra in una strada trafficata e attacca una donna in Pakistan: il video

A Lahore, in Pakistan, un leone tenuto come animale domestico è fuggito in strada scatenando il panico e aggredendo una donna e suo figlio. La scena è stata ripresa in un video da una telecamera che mostra tutta la brutale sequenza.

Viveva come animale domestico in un'abitazione di Lahore, in Pakistan, ma non era né un cane né un gatto, bensì un giovane esemplare di leone. Una famiglia aveva deciso di detenerlo in casa, una scelta davvero poco saggia che ha quasi causato la morte di una donna e dei suoi figli in una strada trafficata della città.

Un video catturato da una telecamera di sicurezza ha immortalato la terribile sequenza dell'aggressione.

Cosa ha fatto il leone: il terribile video dell'inseguimento

Nel video di pochi secondi diffuso sui social si vede tutta la sequenza della fuga dell'animale e dell'aggressione. Il leone scavalca un muro per poi balzare in strada. A questo punto, i passanti spaventati fuggono in massa cercando di mettersi in salvo.

Il predatore però è subito attratto da una donna vestita di rosa che nel tentativo di salvarsi insieme ai due figlii dà le spalle all'animale. Si tratta di un grave errore perché raramente i leoni affrontano una potenziale preda frontalmente, preferiscono agire proprio quando è di spalle, così da causare il maggiore danno possibile alla colonna. Proprio per questo motivo non si vedrà mai una persona che lavora con i grandi felini, che sia un ricercatore sul campo o un domatore del circo, voltarsi davanti a un leone o a una tigre.

La donna invece nel tentativo di correre via si gira, attivando così il predatore che le balza subito addosso. Correre via per un essere umano è del tutto inutile dato che i leoni possono quando scattano per la corsa possono raggiungere gli 80 km/h.

La donna infatti viene subito raggiunta e cade a terra. Sembrava spacciata ma per fortuna in suo soccorso sopraggiunge un uomo che cerca di spaventare il felino per farlo allontanare, riuscendoci, anche se per poco.

Il video poi si interrompe ma dal rapporto redatto dalla Polizia, e diffuso da AFP, sappiamo che il leone ha poi rivolto la sua attenzione ai figli della donna, di cinque e sette anni, graffiandone braccia e viso durante lo scontro. Fortunatamente, tutte e tre le vittime sono state prontamente trasportate in ospedale e non sono in condizioni critiche.

Cosa è successo dopo l'aggressione in strada

Il rapporto della Polizia sull'incidente menziona però un dettaglio ancora più inquietante. L'attacco del leone ai passanti rientra nella sua etologia – cioè nel complesso di comportamenti che fanno parte di ogni specie – ma quello che hanno fatto le persone che lo detenevano era ben diverso.

Secondo quanto si legge, le tre persone che avevano deciso di tenere in casa il leone come se fosse il loro animale domestico sono uscite di casa ed erano visibilmente "divertite nel vedere il loro leone attaccare". La polizia li ha arrestati tutti.