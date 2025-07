Leone stacca il braccio a una donna. Il proprietario dello zoo si giustifica: “Stava solo giocando”

Jo Cabban, 46 anni, è stata aggredita da un leone allo zoo Darling Downs, in Australia. L’animale, secondo il proprietario, "stava solo giocando". La donna ha perso un braccio e le indagini sull’incidente sono ancora in corso.

Il leone che ha staccato il braccio a una donna in uno zoo del Queensland, in Australia, stava "solo giocando". Lo ha affermato il proprietario della struttura Steve Robinson. Domenica 6 luglio, la 46enne Jo Cabban, è stata attaccata e ferita da un leone allo zoo Darling Downs di Pilton, una piccola cittadina vicino a Toowoomba, nel Queensland australiano.

Secondo le ricostruzioni, la donna si trovava in una zona dello zoo, vicino al recinto dei leoni, dedicata ai guardiani e sprovvista di doppie protezioni.

Perché il leone ha attaccato la donna: la dinamica dell'incidente

Domenica 6 luglio la 46enne Jo Cabban si trovava zoo Darling Downs poco prima dell'orario di apertura al pubblico. Cabban era di casa nel piccolo zoo che sua sorella Stephanie gestisce con il marito Steve, e dal 2005 – quando la famiglia aveva iniziato a gestire l'attività – la donna era andata spesso sia per fare foto che per portare i propri alunni in gita scolastica.

Secondo la ricostruzione dei giornali locali, poco prima dell'attacco Cabban si trovava in un recinto per le pulizie insieme alla sorella e a un guardiano quando verso le ore 8.30 di mattina. Si tratta di una parte dello zoo non aperta al pubblico e priva di recinzioni di sicurezza, proprio perché era un'area in cui lavoravano i custodi degli animali. Lo zoo ha fatto sapere che la vittima stava osservando gli addetti alla cura degli animali e che era a conoscenza dei protocolli di sicurezza. Non è quindi ancora chiara la dinamica dell'attacco.

Al momento dell'attacco uno dei guardiani dei leoni presente sulla scena al momento dell'incidente ha utilizzato una cintura come laccio emostatico, salvando la vita di Cabban ma non il suo braccio che è stato strappato di netto dal morso del leone. Robinson, proprietario dello zoo e cognato della donna, si è rifiutato di descrivere le ferite, affermando che erano: "Troppo macabre".

Da domenica la donna si trova ricoverata in condizioni stabili al Princess Alexandra Hospital. Nel frattempo le autorità locali hanno iniziato le indagini per fare luce su quanto avvenuto.

Che fine farà il leone che ha staccato un braccio alla donna: la risposta dello zoo

Lo zoo ha riaperto martedì 8 luglio e in un post i proprietari della struttura hanno fatto sapere che il leone coinvolto nell'attacco non verrà abbattuto. "Non era affamato, magro, o torturato: è un leone. Proviene da una lunga stirpe di leoni nati in cattività in Australia, ma è comunque un leone, non un animale domestico".