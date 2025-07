Un delfino fa capolino nel porto di Viareggio al tramonto: il video emozionante

Un delfino è stato avvistato al tramonto nel porto di Viareggio. Questi animali entrano nei porti per cercare cibo, giocare oppure per trovare un rifugio temporaneo. Il video emozionante mostra tutta la bellezza di questi mammiferi marini.

Un delfino nuota nelle acque del porto di Viareggio al tramonto. Sono le immagini emozionanti rilanciate dal Comune sulle sue pagine social. Uno spettacolo che non si vede tutti i giorni e che ha lasciato senza parole i cittadini presenti sul molo in quel momento.

Dura poco meno di un minuto il video del delfino che nuota nelle acque del porto di Viareggio. Le riprese realizzate dalla barca Team Seneida sono state subito ricondivise sulle pagine del Comune che ha salutato gli "ospiti speciali" giunti nel suo porto.

Non è raro che i delfini – o addirittura gli squali – arrivino all'interno dei porti. Accade perché tendono a seguire i banchi pesci nelle acque costiere, e occasionalmente possono utilizzare le trappole per pesci come una fonte di cibo. Oltre al cibo, i porti offrono un'area relativamente protetta: le acque calme richiedono minore consumo energetico nel nuoto, e le barriere artificiali possono offrire una fuga temporanea dal flusso dell'acqua e dai suoni del mare aperto.

In Veneto e in Toscana da tempo ormai si susseguono segnalazioni di delfini nei porti e nei moli turistici, sempre con gli stessi fattori ricorrenti di alimentazione, socialità e sicurezza. L'osservazione in sé non è un evento raro, ma probabilmente l'espressione dell'adattamento dei delfini agli ambienti costieri umanizzati, che sfruttano efficacemente, confermando, ancora una volta, la loro straordinaria intelligenza.