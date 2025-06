La danza dei delfini nel Golfo di Napoli: emozione in mare aperto

Il 7 giugno 2025 il tratto di mare compreso tra Posillipo e Bacoli, nel Golfo di Napoli, ha offerto un nuovo meraviglioso spettacolo: decine di delfini che seguono e scortano la barca di Massimo Morelli. L'uomo oltre a godere della danza dei delfini ha realizzato un video per immortalare il momento.

Il video dei delfini in mare aperto

Nel video realizzato da Morelli si vedono i delfini che per qualche minuto accompagnano la barca in mare aperto. I delfini nuotano intorno all'imbarcazione sia dietro che lungo i fianchi. Un paio di volte si spingono con un piccolo salto oltre il pelo dell'acqua per poi ritornare immediatamente al di sotto, in quella che ai nostri occhi appare come una vera e propria danza in mare aperto.

Non sono delfini qualsiasi, si tratta di stenelle, riconoscibili grazie alle tipiche striature di colore scuro sui fianchi. Le striature si intensificano con l'avanzare dell'età, e come si vede ne video i componenti del gruppo che accompagna la barca hanno età diverse.

Perché i delfini seguono le imbarcazioni in mare

Il comportamento ripreso nel video non è insolito: è molto comune avvistare delfini mentre seguono le navi nuotando e saltando appena sopra la superficie. Questo comportamento si chiama bow-riding ed è stato a lungo interpretato come un passatempo per i cetacei, una gioco acquatico tra i membri del gruppo familiare.

In realtà, uno studio pubblicato su Scientific Reports nel 2024 suggerisce che ci sia un altro motivo molto più pratico : la spinta delle onde create dalla nave aiuta i delfini nel nuoto riducendo lo sforzo e l'impiego di energie. È come se i delfini accettassero un passaggio dalle imbarcazioni.