Uccide il cane poliziotto Spike durante un controllo stradale e poi viene ucciso dagli agenti

Durante un controllo stradale in California, un uomo ha ucciso il cane poliziotto Spike, 4 anni, e è poi morto a sua volta nello scontro a fuoco con gli agenti.

Durante un normale controllo stradale lungo la Interstate 5, a Burbank, nella Contea di Los Angeles, il cane poliziotto Spike è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Aveva appena 4 anni e da meno di due era in servizio nel Dipartimento di Polizia di Burbank.

L'episodio è avvenuto la sera di sabato 22 novembre e ha lasciato scossi tutti gli agenti. A seguito del ferimento e uccisione del Pastore belga Malinois è nato un conflitto a fuoco in cui la Polizia ha ucciso l'uomo che aveva sparato per primo. I colleghi hanno detto addio al loro amico e compagno con un post commosso: "Spike ha coraggiosamente dato la vita nell'adempimento del suo dovere dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco da un sospetto armato".

Il fatto di sangue però ha contribuito a riportare l'attenzione sul ruolo cruciale, ma estremamente pericoloso, dei cani impiegati nelle operazioni di pubblica sicurezza.

La dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il cane poliziotto Spike

Tutto è iniziato intorno alle ore 18.40 di sabato 22 novembre quando durante un normale controllo stradale, un passeggero è fuggito da uno dei veicoli fermati, ha risalito di corsa la rampa di accesso della Interstate 5 e ha scavalcato il muro di cinta dell'autostrada, rifugiandosi in un quartiere residenziale vicino.

Gli agenti sono rimasti con l'autista del veicolo mentre chiedevano assistenza, e intanto sono intervenute ulteriori risorse della polizia per condurre le ricerche. In prima linea c'era proprio Spike, il Pastore belga Malinois da 21 mesi nelle fila della Polizia. È stato proprio lui a localizzare il sospettato che a quel punto ha sparato diversi colpi contro l'animale prima di fuggire a piedi.

La Polizia ha fatto sapere di aver condotto diversi tentativi di comunicare e negoziare con il sospettato, incoraggiandolo ad arrendersi pacificamente. Tutti però sono falliti e il sospettato ha iniziato a sparare anche contro gli agenti, colpendo i veicoli parcheggiati vicino alla scena. Gli agenti a loro volta hanno risposto al fuoco, colpendo e uccidendo il sospettato che è stato dichiarato deceduto sul posto.

Nonostante i tentativi di salvarlo anche a Spike è toccata la stessa sorte. Come a molti altri cani-agenti prima di lui è morto senza sapere per cosa stava combattendo.

L'addio dei colleghi: "Sei un eroe"

La morte di Spike ha scosso profondamente la comunità e i colleghi, a cominciare dal suo conduttore, l'agente Sales: "Spike era un compagno intelligente e devoto, noto per la sua natura gentile fuori servizio e per la sua tenacia e dedizione durante il servizio".

"Spike ha compiuto il sacrificio supremo, mettendo a repentaglio la sua vita per la sua famiglia. La tua missione è compiuta, eroe. Riposa in cielo, goditi infinite prelibatezze e tutti i bocconi che il tuo coraggioso cuore desidera. Grazie per gli innumerevoli sorrisi che hai portato alla famiglia del Dipartimento di Polizia di Burbank con la tua presenza".