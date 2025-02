Tiziano Ferro compie 45 anni, auguri al cantante che ama gli animali: aveva salvato un cane dall’eutanasia

Tiziano Ferro compie 45 anni. Negli anni si è distinto per il suo grande amore nei confronti degli animali, soprattutto dei cani. Ha invitato spesso i suoi fan ad adottare gli adulti rinchiusi nei canili, lo ha fatto in prima persona, adottando un cane destinato a essere abbattuto perché non c'erano richieste per lui.

Tiziano Ferro compie 45 anni. Un anniversario importante per la popstar italiana che nel corso degli anni si è distinto per il suo grande amore nei confronti degli animali, soprattutto cani.

Negli anni ha adottato un cane anziano salvandolo dall'eutanasia prevista per lui in canile e si è impegnato pubblicamente per gli orsi della luna, animali sfruttati dall'industria alimentare asiatica per la loro bile.

Anche se dopo il difficile divorzio dal marito Victor Allen Ferro ha diradato la sua presenza sui social, restano tante testimonianze dell'amore che nel tempo ha donato agli ultimi tra gli ultimi: gli animali dei canili e dello sfruttamento umano.

L'appello: "Adottate un cane anziano"

Da sempre Tiziano Ferro si impegna per i cani anziani. Lo ha raccontato per la prima volta su Instagram nel 2020, quando ha adottato il Dobermann Jake, morto due anni dopo. In quell'occasione Ferro ha condiviso con i suoi 2,4 milioni di follower il dolore per la sua perdita:

Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più – ha scritto Ferro condividendo uno scatto che lo ritrae con Allen e Jake – Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio

Un mese dopo la morte di Jake, la famiglia di Ferroha accolto un altro cane adulto, Johnny, ribattezzato Gianni, di 8 anni. Sarebbe stato soppresso perché si trovava in canile ormai da troppo tempo senza richieste. Negli Stati Uniti, infatti, dove il cantante viveva, è ancora previsto l'abbattimento per gli individui che restano in box senza richieste e senza la speranza di poter essere adottati.

Per loro Ferro ha lanciato un appello: "Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine, pensateci!".

L'impegno per salvare gli orsi della luna

Nel 2021 Ferro ha acceso i riflettori sugli orsi della luna (Ursus thibetanus) che in Cina e Vietnam vengono rinchiusi nelle "fattorie della bile", veri e propri allevamenti lager dove viene estrarre la bile. Una realtà ancora poco nota in Occidente

«Aiutare gli animali è sempre stato importante nella mia vita. Ho salvato e adottato molti cani bisognosi, e ora voglio aiutare quei bellissimi orsi della luna, vittime della crudele industria delle fattorie della bile che li sta portando verso l’estinzione», ha detto in un video diffuso su Facebook e InstagramFerro, diventato supporter e testimonial di Animals Asia, la no-profit fondata da Jill Robinson che ha già salvato oltre 600 orsi tra Cina e Vietnam. impegnata nella liberazione degli orsi della luna.

«Sostengo Animals Asia perché si sono impegnati a salvare tutti gli orsi spezzati, ancora imprigionati nelle fattorie. Ma hanno bisogno di aiuto", ha concluso Ferro, che ha inviato ad "alzare la zampa» in favore degli orsi bisognosi di aiuto.