Stagni in giardino, scrigni di biodiversità: i consigli degli esperti per attirare gli animali anche in città

Gli stagni in giardino aiutano la biodiversità urbana, attirando anfibi, libellule, uccelli e tanti altri animali. Un progetto di citizen science condotto in Ungheria offre dati e consigli utili per migliorare la progettazione e la gestione di questi piccoli ecosistemi acquatici.

L'urbanizzazione selvaggia sta erodendo e trasformando i paesaggi naturali in tutto il mondo, ponendo sfide enormi per il futuro della biodiversità. Le città tendono infatti a creare ambienti aridi e poco variegati, che riducono notevolmente il numero e la diversità di specie rispetto agli habitat naturali. Tuttavia, proprio nei contesti urbani, anche piccoli interventi come la creazione di stagni nei giardini possono diventare rifugi fondamentali per molte specie animali.

Piccoli stagni, grandi benefici

Un piccolo stagno da giardino ideale. Foto di Barbara Barta



Gli stagni in giardino sono specchi d'acqua di dimensioni ridotte, ma di grande importanza. Non solo abbelliscono gli spazi verdi e aiutano a regolare il microclima, ma forniscono anche habitat preziosi per molte specie, come anfibi, libellule e uccelli. Un recente progetto di citizen science, chiamato MyPond e condotto dal Centro di Ricerca Ecologica HUN-REN, in Ungheria, ha evidenziato proprio il ruolo cruciale di questi piccoli ecosistemi per la conservazione della biodiversità urbana.

Il progetto ha raccolto dati da oltre 800 proprietari di stagni in tutto il paese, rivelando che caratteristiche come l'età dello stagno, la presenza di vegetazione acquatica e la gestione dello stesso influenzano significativamente la presenza di animali. Per esempio, anfibi e libellule sono meno comuni negli stagni "giovani" (0-1 anno), spesso ancora privi di vegetazione e sedimenti utili per nascondersi e riprodursi. Al contrario, invece, stagni ricchi di piante acquatiche risultano molto più attraenti per queste specie.

Consigli per creare uno stagno "amico della biodiversità"

Immagine da Márton et al., 2025



I risultati di questa analisi, pubblicati recentemente in uno studio sulla rivista Landscape and Urban Planning, evidenziano quindi non solo l'importanza degli stagni urbani, ma offrono anche suggerimenti utili per migliorare la progettazione e la gestione di questi piccoli ecosistemi acquatici. Se hai un giardino, creare un piccolo stagno nel modo giusto può trasformare il tuo spazio verde in una vera e propria oasi di biodiversità. Ecco quindi alcuni consigli per massimizzare i benefici per la biodiversità e attirare gli animali:

Aggiungi piante autoctone in acqua e lungo i bordi: offrono rifugio e luoghi adatti alla riproduzione per anfibi, libellule e piccoli uccelli. Evita l'uso di prodotti chimici: l'uso di alghicidi, per esempio, riduce significativamente la presenza di anfibi e dei loro girini. Lascia che lo stagno maturi naturalmente: i nuovi stagni impiegano tempo per sviluppare le caratteristiche necessarie per attirare diverse specie. Mantieni una parte della riva accessibile e naturale: questo permette agli animali terrestri, come ricci, rettili e anfibi, di raggiungere l'acqua o uscire più facilmente.

Gli stagni non sono inoltre solo piccoli habitat isolati: possono agire come "stepping stones", ovvero punti di collegamento con altre altre aree acquatiche e naturali. In città, questi piccoli specchi d'acqua possono per esempio aiutare specie vulnerabili, come libellule, rospi e altri anfibi, a trovare rifugi temporanei o siti di riproduzione, oppure aiutare gli uccelli sia in inverno che durante la faticosa migrazione. Secondo i ricercatori del progetto MyPond, questi piccoli ecosistemi sono cruciali per aiutare la biodiversità in ambienti sempre più urbanizzati.

Un invito all'azione

Gli stagni in giardino forniscono habitat preziosi e rifugi per tanti animali, come anfibi, libellule e uccelli



Creare uno stagno nel proprio giardino, non è solo un gesto di attenzione verso la natura, ma anche un modo per riconnetterci con essa. E oltre a fornire dati utili per i ricercatori, progetti come MyPond dimostrano che i cittadini possono avere un ruolo attivo nella conservazione della biodiversità negli ambienti urbani e rurali. Ogni piccolo stagno può infatti fare la differenza, contribuendo a trasformare le città in ambienti più vivibili e ricchi di vita.

Perciò, che tu abbia un grande giardino, un orto in campagna o un piccolo spazio verde, considera seriamente di dedicare anche uno spazio semi-naturale all'acqua. Animali grandi e piccoli ti ringrazieranno e potrai goderti uno spazio verde molto più bello e accogliente, guadagnandoti anche il privilegio di poter osservare da vicino rane, rospi, libellule, uccelli e tanti altri animali.