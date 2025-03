Quali sono gli animali che possiamo trovare nei parchi cittadini

Non serve andare lontano per osservare gli animali selvatici nel loro habitat, le città con i loro parchi urbani sono un prezioso scrigno di biodiversità troppo spesso sottovalutato. Qui infatti è possibile imbattersi in diversi animali, alcuni dei quali hanno scelto il parco come loro rifugio ideale, si tratta dei sinantropi, specie selvatiche che hanno acquisito la capacità di vivere in ambienti profondamente alterati dall'essere umano.

I parchi cittadini, soprattutto quelli più grandi e ben gestiti, sono veri e propri polmoni verdi per le città e accolgono una grande varietà di specie che riescono a prosperare in ambiente urbano. Gli animali che popolano questi spazi verdi sono spesso un mix di specie autoctone, che hanno sempre vissuto nel nostro Paese, e altre che sono arrivate in tempi recenti. Anche se si tratta di animali che vivono vicino a noi si tratta sempre di selvatici, e come tali non vanno mai nutriti né avvicinati.

Ricci

Il riccio europeo è una specie autoctona che ama nascondersi tra i cespugli dei nostri parchi



In attesa che anche qui da noi come in Inghilterra arrivino le "autostrade per ricci", preoccupiamoci di proteggere questi piccoli animali molto diffusi nei nostri parchi urbani. Questo piccolo mammifero, noto per il suo caratteristico corpo ricoperto di aculei, è presente in numerose aree verdi anche in città.

Il nostro riccio europeo (Erinaceus europaeu) è una specie autoctona che ama nascondersi tra i cespugli e gli arbusti, ma possiamo anche trovarlo nei prati, tutti luoghi che gli permettono di nascondersi e nutrirsi di invertebrati come lombrichi e insetti. Recentemente però è possibile incrociare anche qualche riccio africano (Atelerix algirus), una specie aliena che è stata accidentalmente introdotta anche da noi.

Il riccio africano è una specie aliena, è riconoscibile per il suo particolare colore bianco



Il riccio è un animale notturno, ma in alcune circostanze può essere visto anche di giorno, soprattutto nei periodi più caldi dell’anno, quando è in cerca di cibo. È un ottimo indicatore della salute di un ecosistema dato che la sua presenza indica la qualità dell’ambiente. È fondamentale rispettare la sua natura schiva evitando di disturbarlo, preferisce infatti le aree poco frequentate, dove può rifugiarsi in sicurezza.

Scoiattoli

Puoi notare lo scoiattolo rosso nei parchi urbani mentre salta agilmente da un albero all’altro



Un altro animale molto comune nei parchi cittadini italiani è lo scoiattolo. Questo simpatico roditore, appartenente alla famiglia degli Sciuridi, è facilmente riconoscibile per la sua coda folta e il corpo agile. Lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), è la specie autoctona che si può trovare in molti parchi in tutta Italia. Originariamente tipico delle aree boschive, lo scoiattolo ha adattato il suo habitat anche alle città, trovando rifugio nei parchi e nei giardini urbani.

La sua abitudine di saltare agilmente da un albero all’altro lo rende un avvistamento molto interessante per chi trascorre del tempo nel verde. Nonostante la sua presenza in città, è un animale schivo, che preferisce evitare il contatto con l’uomo, rimanendo nascosto tra i rami o nelle cavità degli alberi. Perché questa caratteristica fondamentale per la sua sopravvivenza venga rispettata però è necessario che le persone non provino ad avvicinarlo con il cibo.

Volpi

La volpe rossa pur essendo tipica delle zone rurali ha trovato ampio spazio anche a ridosso delle città



La volpe è un altro animale che, pur essendo tipicamente associato a zone rurali, ha trovato spazio anche nelle città italiane. La volpe rossa (Vulpes vulpes) è una specie che si adatta facilmente all’ambiente urbano, sfruttando le aree verdi dei parchi come rifugio e cibo. Le volpi sono animali opportunisti, che si nutrono di piccole prede come roditori, uccelli, frutti e, in alcuni casi, rifiuti alimentari lasciati incustoditi.

Nei grandi parchi cittadini, le volpi tendono a essere più attive di notte, quando diminuisce la presenza umana. A volte è possibile scorgere una volpe che si aggira tra gli alberi o nei cespugli. È fondamentale non avvicinarsi troppo o cercare di nutrirla per non alterare le sue abitudini.

Uccelli

Puoi riconoscere un merlo in città seguendo il suo canto melodioso



I parchi cittadini italiani sono luoghi privilegiati per numerose specie di uccelli,che trovano in questi spazi verdi un habitat ideale. Tra le specie più comuni troviamo il passero (Passer domesticus), il merlo (Turdus merula), il pettirosso (Erithacus rubecula) e anche la gazza (Pica pica). Il passero è un uccello che si adatta facilmente alle città, trovando cibo nelle piazze, giardini e parchi.

Il merlo, noto per il suo canto melodioso, è un abitante comune dei giardini e dei parchi, dove si nutre principalmente di insetti e frutti. La gazza, dall’aspetto distintivo con il suo piumaggio nero e bianco, è un uccello molto intelligente che si nutre di insetti, piccoli animali e, talvolta, rifiuti alimentari.

La gazza si riconosce facilmente grazie al tipico piumaggio bianco e nero



Nei parchi con laghetti o corsi d’acqua, è anche possibile osservare il germano reale (Anas platyrhynchos), un’anatra che si trova spesso in compagnia di altri uccelli acquatici.

Il germano reale è facile da avvistare nei parchi che hanno grandi specchi d’acqua



Inoltre, in molte città italiane si sono adattati alcuni pappagalli, come il parrocchetto dal collare (Psittacula krameri), introdotti accidentalmente, ma ormai ben radicati in alcune aree urbane.

Il parrocchetto è un alieno dei nostri cieli, ma ormai è molto ben radicato in moltissime zone d’Italia



Lucertole e gechi

Le lucertole non sono facili da avvistare ma possono offrire una bella occasione di vedere da vicino un rettile



Nei parchi cittadini italiani, le lucertole e i gechi sono comuni da avvistare nelle giornate di sole. La lucertola dei muri (Podarcis muralis) è una delle specie autoctone più comuni: si trova in particolare nei parchi con abbondanza di pietre, muretti e cespugli. Si tratta di animali a sangue freddo che sfruttano il calore del sole per regolare la loro temperatura corporea.

Le lucertole sono animali molto agili e veloci in grado di nascondersi rapidamente se percepiscono una minaccia. I gechi, simili alle lucertole ma di dimensioni generalmente più piccole, sono anch’essi presenti nei parchi, dove si nutrono principalmente di insetti.

I gechi sono piccoli e a volte possono essere difficili da avvistare grazie alla livrea che consente loro di mimetizzarsi



Questi piccoli rettili sono particolarmente attivi di notte e sono in grado di arrampicarsi su superfici lisce, grazie alle loro dita adesive. Osservare una lucertola o un geco è un’esperienza interessante per chi ama la natura.

Insetti

Scopriamo continuamente nuove specie di farfalle



I parchi cittadini sono anche un rifugio ideale per numerosi insetti, soprattutto se l'erba non viene tagliata come stanno facendo diverse amministrazioni italiane, e svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema urbano. Tra i più comuni troviamo le api, le farfalle e le coccinelle.

Le api, in particolare, sono essenziali per la salute del nostro ambiente, poiché aiutano a mantenere la biodiversità vegetale. Le farfalle, con i loro colori vivaci, non sono solo belle da avvistare ma svolgono anche un prezioso ruolo come insetti impollinatori.

Oltre agli insetti carismatici ci sono alcuni che pagano il prezzo della loro "bruttezza" come i ragni e le formiche. Questi sono parte integrante della fauna dei parchi e contribuiscono al riciclo della materia organica. Anche se piccoli, gli insetti giocano un ruolo enorme nel mantenere l’equilibrio ecologico, e per questo è importante proteggerli, evitando l’uso di pesticidi e altre sostanze che potrebbero minacciare la loro sopravvivenza.