Perché le farfalle negli Stati Uniti sono diminuite del 22% e cosa rischiamo anche noi

Le farfalle sono essenziali per l’ecosistema, ma la loro popolazione negli Usa in 20 anni è diminuita del 22%. Il loro ruolo di impollinatori influisce sulla biodiversità e sulla nostra alimentazione.

Papilio glaucus è una delle farfalle più diffuse negli Stati Uniti dell’est



Negli anni Sessanta la pubblicazione del libro Primavera silenziosa cambia radicalmente il modo con cui nella società percepiamo la natura. Grazie alla sua autrice, Rachel Carson, milioni di persone hanno scoperto che la pace della natura non è silenzio, e che quando gli alberi e prati diventano muti c'è qualcosa che non va.

La tesi è semplice: gli insetti – dai più rumorosi come le api a quelli più impercettibili come le farfall – sono un indicatore prezioso dello stato di conservazione dell'ambiente, la loro scomparsa può determinare effetti sull'ecosistema che non possiamo prevedere. A seguito dell'uscita del libro il pesticida più usato durante la seconda guerra mondiale, il DDT, venne gradualmente dismesso, e con la sua scomparsa tornarono anche gli insetti.

Ora una nuova crisi sta determinano la scomparsa di alcuni degli insetti. Secondo un nuovo studio pubblicato su Science Negli Stati Uniti la popolazione di farfalle si è ridotta del 22% tra il 2000 e il 2020. Le ipotesi per cui ciò si sia verificato sono ancora al vaglio degli studiosi.

"Abbiamo studiato più di 12 milioni di singole farfalle"

Un gruppo di oltre 30 scienziati ha esaminato i dati relativi agli avvistamenti di farfalle negli Stati Uniti. Oltre 340 specie avevano una mole di dati sufficiente per accertare le tendenze della loro popolazione.

Durante la ricerca sono stati documentati numerosi declini in gruppi di insetti e le potenziali conseguenze di queste perdite sono terribili. Le farfalle per una sorta di pretty privilege esistente anche nel mondo della ricerca, sono tra gli insetti più studiati, ma le analisi solitamente si basano su dati provenienti da un singolo programma di monitoraggio.

Un questo caso i ricercatori hanno analizzato oltre 76.000 indagini in 35 programmi di monitoraggio, per un totale di oltre 12,6 milioni di singole farfalle. "Ci siamo soffermati sulle tendenze generali e specifiche dell'abbondanza di farfalle negli Stati Uniti contigui. La popolazione totale di farfalle è diminuita del 22% nelle 554 specie registrate – hanno spiegato – La prevalenza dei declini in tutte le regioni degli Stati Uniti evidenzia un'urgente necessità di proteggere le farfalle da ulteriori perdite".

I declini a livello di specie sono stati diffusi con 13 specie in declino in più rispetto a quelle in aumento.

La speranza però non è perduta: molti insetti hanno il potenziale per una ripresa della popolazione, ma il ripristino dell'habitat, interventi specifici per ogni specie, e ovviamente la riduzione dell'uso di pesticidi sono tutti passaggi necessari per frenare un trend molto pericoloso anche per la nostra sopravvivenza.

Perché le farfalle sono importanti anche per la nostra sopravvivenza

Le farfalle, insetti appartenenti all’ordine dei Lepidotteri, svolgono un ruolo cruciale ma spesso dimenticato come insetti impollinatori. Quando si alimentano infatti trasferiscono il polline da un fiore all’altro, facilitando la fecondazione delle piante e la conseguente produzione di frutti e semi. Molti di questi sono piante consumate anche dalla nostra specie.

Secondo il report dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) "Piante e insetti impollinatori: un’alleanza per la biodiversità", oltre il 75% delle principali colture agrarie dipende da impollinatori come api e farfalle. Questa percentuale sottolinea l’importanza degli impollinatori per l’agricoltura e, di conseguenza, per la nostra alimentazione. Colture come frutta, verdura, e semi richiedono l’impollinazione per garantire rese elevate e di qualità.

La diminuzione delle popolazioni di farfalle e altri impollinatori rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza alimentare globale. Fattori come l’uso intensivo di pesticidi, la perdita di habitat naturali e i cambiamenti climatici contribuiscono al declino di queste specie. E rischiano di avere un impatto sulla produzione agricola, influenzando anche il nostro paniere della spesa.

Le farfalle influenzano direttamente la biodiversità e proteggerle è fondamentale per la salute degli ecosistemi, e per tutti quei servizi ecologici di cui la nostra specie usufruisce ma di cui non ci rendiamo neanche conto.