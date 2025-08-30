Chi è lo squalo balena, il più grande pesce esistente: tutte le caratteristiche di Rhincodon typus

Lo squalo balena (Rhincodon typus) è il pesce più grande al mondo: può raggiungere i 20 metri e 11 tonnellate. Ha corpo maculato, migliaia di denti minuscoli e si nutre di plancton. Pacifico e innocuo, è chiamato “gigante gentile”, ma oggi è a rischio estinzione.

Lo squalo balena (Rhincodon typus) è il pesce più grande del mondo. Nonostante il nome non si tratta affatto di un cetaceo, ma di un pesce cartilagineo. È conosciuto principalmente per le sue dimensioni colossali: alcuni esemplari possono superare i 18 metri di lunghezza, rendendolo un vero gigante degli oceani.

È facilmente riconoscibile grazie al suo corpo maculato che nel blu dell'oceano lo fanno sembrare un cielo stellato. Nonostante le sue dimensioni e la bocca piena di migliaia di piccoli denti, è completamente innocuo per le gli esseri umani. Peccato che non si possa dire il contrario: è infatti inserito nella Lista Rossa IUCN delle specie "in pericolo" di estinzione a causa della pesca e della continua diminuzione del suo habitat.

Quanto è grande lo squalo balena? Peso e dimensioni di Rhincodon typus

Lo squalo balena detiene il primato come pesce più grande sulla Terra. È un membro della famiglia Rhinocodontidae e l'unico membro esistente del genere Rhincodon. Non è un cetaceo ma il nome "balena" deriva proprio così chiamato per le sue proporzioni colossali e il suo modo unico di alimentarsi che richiama alla mente alcune varietà di balene che si nutrono filtrando. Alcuni che sono stati misurati sono cresciuti fino a circa venti metri di lunghezza, che è all'incirca la dimensione di un autobus con un retro.

Gli esemplari adulti sono generalmente lunghi da 10 a 12 metri, ma ci sono eccezioni. Il peso può essere altrettanto sorprendente: un adulto maturo pesa fino a 11 tonnellate. Eppure queste figure colossali del mare si muovono così lentamente, così deliberatamente, in un modo che sembra in contrasto con la loro grandezza.

Rhincodon typus: tutte le caratteristiche fisiche

Lo squalo balena è uno squalo tappeto che si nutre filtrando ed è la più grande specie di pesce esistente conosciuta, raggiungendo circa 12 metri di lunghezza, secondo uno studio del 2012 della Marine Conservation Society delle Seychelles. È riconoscibile dalla sua forma: il corpo è più largo al centro e si assottiglia verso le estremità, la sua struttura è costituita da cartilagine malleabile e uno strato esterno resistente di collagene che fornisce sia supporto che flessibilità. La testa è larga e piatta con una bocca enorme che può superare 1,5 m di larghezza. All'interno ci sono circa 3.000 piccoli denti raggruppati in molte file: ganci microscopici che, pur non essendo coinvolti nella masticazione, accompagnano il sistema di filtrazione dell'acqua.

Lo squalo balena ha una coppia di pinne dorsali e pinne pettorali. Può effettivamente aprire la bocca fino a 4 piedi. Questi rastrelli branchiali sono usati per l'alimentazione a filtro. E queste parti del corpo servono a un doppio scopo: non solo minimizzano l'attrito quando i pesci nuotano, ma servono anche a proteggere i pesci dai parassiti. I colori variano dal grigio al blu, al marrone con macchie e strisce gialle che formano modelli individuali, come un'impronta digitale. È per questo motivo che nell'isola del Madagascar è chiamato marokintana, che significa "molte stelle". Non è un nuotatore veloce, raggiungendo velocità superiori a 10 km/h, ma può coprire migliaia di chilometri, con una media di circa 4 km/h, come è stato dimostrato negli studi satellitari.

Dove vive e cosa mangia lo squalo balena

Trovato nelle acque calde di tutti gli oceani tropicali e subtropicali, questo gigante marino è spesso visto negli oceani Indiano, Pacifico e Atlantico! Può essere spesso trovato vicino alle coste, in particolare in acque ricche di nutrienti come le barriere coralline o le aree di risalita, dove può nutrirsi di plancton e piccoli pesci che si trovano tra lo zooplancton.

Lo squalo balena è un alimentatore a filtro: nuota lentamente con la bocca aperta e attira grandi quantità di acqua che poi passa attraverso le sue branchie. Qui una rastrelliera di lamelle trattiene il cibo – plancton, piccoli pesci, uova, crostacei e occasionalmente calamari. Vale la pena notare che, nonostante la sua grande bocca spaventosa e il gran numero di denti, in realtà mangia organismi molto piccoli o addirittura microscopici. Questo meccanismo di alimentazione è più simile a quello dei grandi cetacei che agli squali piscivori. Altri sono stati visti nutrirsi verticalmente, uno spettacolo impressionante che consente loro di prendere scuole di plancton sospese più efficacemente.

Lo squalo balena può attaccare l'uomo?

Sebbene sia così grande e sembri anche terrificante (troppo grande), lo squalo balena è innocuo per gli esseri umani. Invece, è noto per essere "timido e non aggressivo", un "gigante gentile", come recita la definizione dello Shark Research Institute. Non attacca, non morde né agisce in modo aggressivo; piuttosto si muove dolcemente in cerca di un pasto.

Questi giganti permettono persino a molti subacquei e snorkeler di nuotare accanto a loro senza alcun pericolo, purché vengano rispettate le regole di sicurezza e non ci sia alcun tentativo di toccarli o disturbarli. Il loro temperamento pacifico è diventato iconico per la conservazione marina: incontrarne uno in natura è un dono esclusivo, e offre solo una parte della straordinaria poesia con cui una creatura così grande è in grado di vivere comodamente tra acque e creature.