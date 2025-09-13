Salta e balla sul dorso di un enorme squalo balena: il video virale

Un uomo si è fatto riprendere mentre salta e balla sul dorso di uno squalo balena nel Golfo Persico nel 2023. Il video, diventato virale solo nelle ultime settimane, ha scatenato l'indignazione degli utenti: migliaia di persone hanno definito il gesto "ripugnante" e irrispettoso verso questo gigante gentile degli oceani.

Un uomo si è fatto riprendere mentre salta e balla sul dorso di un enorme squalo balena. La scena è stata girata nel Golfo Persico nel 2023 ma è solo recentemente che è diventata virale sui social dove migliaia di utenti hanno giudicato "ripugnante" il comportamento dell'uomo.

Il video dell'uomo che cavalca lo squalo balena

Il video è stato girato nel 2023 al largo della costa di Abadan, nel Golfo Persico, vicino alle piattaforme petrolifere della Iranian Offshore Oil Company. Qui un uomo è saltato dalla barca su cui si trovava proprio allo scopo di raggiungere lo squalo balena e ballargli sul dorso.

Inizialmente l'uomo scivola nel tentativo di arrampicarsi, poi si aggrappa alla pinna dorsale e riesce a mettersi in piedi. A questo punto inizia a ballare alzando le braccia al cielo. Quando perde nuovamente l'equilibrio si siede sul dorso e da qui saluta gli amici che lo riprendono dalla barca. Queste acrobazie sono state possibili grazie alla straordinaria mole dell'animale che può raggiungere i 20 metri di lunghezza, come uno yacht.

Le immagini sono state condivise recentemente sui social, e soprattutto su X dove sono diventate virali e hanno incassato migliaia di commenti negatici. Gli utenti hanno criticato l'uomo e giudicato "ripugnante" e "irrispettoso della Natura" il trattamento che ha riservato al pacifico squalo.

Perché lo squalo balena non ha

Lo squalo balena (Rhincodon typus) è il pesce più grande del mondo: può raggiungere i 20 metri di lunghezza e 11 tonnellate di peso. Come si vede bene anche nel video virale questa specie è facilmente riconoscibile grazie al corpo maculato che nel blu dell'oceano lo fanno sembrare un cielo stellato.

Lo squalo balena visto dall’alto



Nonostante le sue dimensioni e la bocca piena di migliaia di piccoli denti, è completamente innocuo per le gli esseri umani dato che pur essendo uno squalo si nutre di plancton, esattamente come le balene. Peccato che non si possa dire il contrario: è infatti inserito nella Lista Rossa IUCN delle specie "in pericolo" di estinzione a causa della pesca e della continua diminuzione del suo habitat.

Nonostante le dimensioni, lo squalo balena è innocuo per le persone, un vero gigante gentile che non attacca e non agisce in modo aggressivo. È facile per i sub nuotare accanto a loro senza alcun pericolo, purché vengano rispettate le regole di sicurezza e non ci sia alcun tentativo di toccarli o disturbarli.