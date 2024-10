Si salva con il suo cane durante l’alluvione in Spagna: il video

La violenta alluvione che si sta abbattendo in Spagna non risparmia nessuno, compresi gli animali. In un video diffuso in Rete una donna è riuscita a salire sull'elicottero dei soccorsi portando con sé anche il suo cane e i suoi gatti.

La violenta alluvione che si sta abbattendo in Spagna non risparmia nessuno, compresi gli animali. In queste ore stanno facendo il giro della Rete le immagini di una donna del Comune valenciano di Utiel rimasta intrappolata in casa con i suoi gatti e il suo cane.

Il video mostra tutta la violenza dell'alluvione, ma anche la determinazione della donna a non separarsi da quelli che considera i suoi affetti. La piena di acqua e fango che ha invaso la sua abitazione le arriva ormai alle spalle ma il suo pensiero è per il cane che ha in braccio e per i gatti all'interno del trasportino azzurro. Tenendo la testa fuori dall'acqua cerca di mantenere anche i suoi animali il più lontano possibile dalla forza della piena.

Il suo volto è contratto dallo sforzo e il sollievo è evidente quando vede l'operatore del servizio di emergenza che si avvicina per portarla al sicuro. L'uomo la imbraca e tutti vengono tirati su dall'elicottero giunto in loro soccorso. Ora stanno tutti bene, animali compresi.

In questi giorni a essere a rischio a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo sulla regione sono anche le persone che vivono a ridosso di grandi fiumi come il Río Guadalhorce, il più lungo e di maggior portata della provincia di Malaga e di tutta la Spagna sudorientale. Proprio qui, nell'area di Cartama i soccorsi della Guardia Civil sono intervenuti con un'imbarcazione per salvare persone e animali rimasti vittime dell'esondazione del fiume. Nelle immagini diffuse proprio dalla Guarda Civil si vedono gli operatori che salvano un cane facendolo salire a bordo.

Alluvione in Spagna: impiegati anche i cani da soccorso

Sono oltre 60 i morti in Spagna a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo sull'est del paese. I danni maggiori sono stati registrati soprattutto nell'area di Valencia dove sono decine i morti e i dispersi.

Il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazón, durante una conferenza stampa ha descritto la tragicità di queste ore: «Ci sono corpi senza vita in alcuni dei punti a cui siamo riusciti ad accedere. Purtroppo continuano ad apparire». I morti vengono trascinati dall'acqua mentre le persone restano intrappolate nelle loro abitazioni.

In questo difficile contesto il contributo determinante arriva dalla Guardia Civil spagnola che sta intervenendo nei luoghi più colpiti grazie all'elisoccorso. L'elicottero è determinante per accedere alle aree impossibili da raggiungere con qualsiasi altro mezzo, come è stato nel caso della donna di Utiel.

Dove l'acqua si è ritirata invece i primi a giungere sul posto sono i cani da soccorso che con la Guardia Civil stanno perlustrando le macerie in cerca di sopravvissuti. I cani grazie al loro olfatto estremamente sviluppato riescono a "vedere" il mondo in maniera completamente diversa rispetto agli esseri umani. Potendo contare su oltre 300 milioni di recettori olfattivi riescono a percepire la presenza di persone sepolte anche a molti metri di profondità.

Questa abilità comune a tutti i cani, quelli impiegati nel soccorso grazie a una specifica formazione riescono a segnalare riconoscere e segnalare la presenza delle persone sotto le macerie, lavorando in squadra con i loro umani.