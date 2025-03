Si ferma l’iter della legge siciliana sul randagismo. Le associazioni esultano: “Ora più rispetto per gli animali”

La VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha fermato l’iter della discussa legge sul randagismo. Il testo è stato fortemente criticato dalla società civile e soprattutto dalle associazioni di volontariato che si sono viste private del loro ruolo di salvaguardia degli animali vaganti del territorio.

La legge tanto discussa però non è affatto nuova, era già stata approvata nell’estate del 2022, quando grazie a significativi elementi di novità era stata salutata come una tra le migliori legge sul randagismo in Italia. Nei successivi tre anni però l'Assemblea siciliana non ha mai emanato i decreti attuativi, lasciandola di fatto lettera morta. Questo fino al 4 marzo quando attraverso una serie di modifiche ed emendamenti i consiglieri hanno rivisto il testo, applicando modifiche che gli addetti al settore hanno giudicato errate.

La sollevazione popolare è stata tanto intensa da bloccare l'iter, allo scopo di rivedere il testo in cerca di un migliore bilanciamento tra l'applicabilità della legge e i suoi profili di novità. Un auspicio che attraverso Fanpage.it era arrivato anche dal Garante dei diritti animali della Sicilia, Giovanni Giacobbe Giacobbe.

L'avvocato: "Legge scandalosa, va modificata"

"Si è aperto uno spazio di discussione su questa proposta, ma con le modifiche attuali è scandalosa e irricevibile – Sono le parole dell'avvocato Michele Pezone della Lndc Animal Protection che a Fanpage.it sottolinea i problemi di questa legge – Mette fuori dalla porta chi fino ad ora ha cercato di adoperarsi per salvaguardare gli animali".

La Lndc aveva inviato le proprie considerazioni all’organo legislativo della Regione Sicilia, ai capigruppo e ai componenti della Commissione denunciando il rischio che le modifiche potessero trasformare la gestione del randagismo in un business a danno degli animali.

La modifica più criticata infatti riguarda l'esclusione delle associazioni dalla gestione dei rifugi. Ad sono proprio i volontari ad occuparsi dei cani vaganti e dei canili, un supporto fondamentale per le amministrazioni comunali, spesso prive delle risorse umane ed economiche necessarie, soprattutto in un territorio delicato come quello siciliano dove il randagismo è un fenomeno di proporzioni tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa degli animali, andando anche ad incidere sui bilanci dei piccoli Comuni.

La speranza però permane: "Ci sarà tempo e modo per costruire una proposta ricevibile. Ora comincia una fase di confronto con audizioni in Assemblea", conferma Pezone. I primi confronti con le associazioni, volte a produrre un testo migliore inizieranno già la prossima settimana.

"L'emanazione dei decreti attuativi darebbe forza migliorativa alla legge – propone l'avvocato – Sappiamo di dover trovare un bilanciamento ma il testo non può essere peggiorato come invece è stato fatto. Basti pensare che è stato ridotto anche il numero di ore in cui i canili devono restare aperti".

I problemi della legge secondo gli attivisti

Il disegno di legge presenta una serie di punti critici sui quali gli attivisti della Lndc Animal Protection avevano inviato all'Assemblea siciliana, ai capigruppo, e alla VI Commissione, alcune osservazioni condivise da buona parte delle associazioni animaliste: