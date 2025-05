Si allarga la famiglia di Kate e William: nati 4 cuccioli di Orla, la Coker Spaniel dei principi del Galles

Orla, una Cocker Spaniel, ha avuto quattro cuccioli. La notizia di per sé non avrebbe alcun rilievo se non fosse che si tratta di un "animale reale", ovvero della cagna di William e Kate, il principe e la principessa del Galles.

Le nascite sono avvenute nella residenza di Windsor dove la coppia vive insieme a George, Charlotte e Louis, i loro tre figli, e la Cokerina che è da sempre parte integrante della famiglia. I nomi dei cuccioli non sono stati ancora rivelati ma provengono da una lunga discendenza. Orla infatti è entrata a far parte della famiglia reale nel 2020 come regalo fatto da James Middleton,il fratello di Kate. Orla è figlia di Luna, una cocker spaniel che vive con quest'ultimo, e sorella di Lupo, il precedente cane di William e Kate, scomparso nel 2020.

Orla ha partecipato insieme ai principi a qualche evento in cui i due hanno presenziato. È stata fotografata accanto alla piccola Charlotte in occasione del suo settimo compleanno nel 2022 e la si è vista a fianco di Kate nel video in cui aveva annunciato la fine della chemioterapia, sottolineando proprio l'importanza della natura e degli animali domestici nel suo percorso di guarigione.