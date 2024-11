Scoiattoli in giardino: cosa li attira e come accoglierli per l’inverno

Gli scoiattoli sono tra i più assidui frequentatori dei nostri giardini: qui possono trovare rifugio, protezione e cibo per affrontare la stagione invernale. Per accoglierli si possono mettere in atto una serie di accorgimenti, come fornire cibo e acqua oppure installare delle casette.

Gli scoiattoli sono fra gli animali simbolo dell'autunno, venendo spesso erroneamente collegati al letargo e alla raccolta spasmodica delle ghiande che nascondono all'interno di fortini naturali come le cavità degli alberi e le ragioni per cui visitano spesso i nostri giardini, come anche i parchi pubblici, sono diverse e collegate alla loro ricerca costante di risorse.

Questi animali appartengono al gruppo degli Sciuridi, una delle famiglie più numerose dei roditori, la cui bassa specializzazione gli ha permesso di raggiungere tutti i continenti – tranne l'Antartide e l'Oceania – e di evolvere una grande varietà di forme e di specie.

Gli scoiattoli vivono in diverse tipologie di clima e di habitat e nella maggioranza dei casi hanno evoluto dei comportamenti che gli consentono di non morire di fame durante le stagioni di crisi. In Eurasia e in Nord America, per esempio, accumulano un gran numero di risorse per l'inverno, mentre in Sud America e in Africa si dirigono verso le aree più umide per sfuggire alle temperature torride durante l'estate.

Non essendo in grado di digerire la cellulosa, gli sciuridi sono stati costretti a ripiegare su alimenti ricchi di proteine, acidi grassi e carboidrati per sopravvivere e per questa ragione spesso è possibile incontrarli nei pressi delle nostre case o delle comunità cittadine, poiché sono attratti dai nostri alimenti, ricchi di queste sostanze.

In caso di difficoltà, questi animali possono anche cacciare piccoli vermi, insetti, uccelli, uova e roditori più piccoli per sopravvivere, tanto che la dieta di alcune specie tropicali è costituita quasi completamente da proteine animali. In Europa, Asia e Nord America gli scoiattoli si cibano però principalmente di noci, ghiande e altri semi quando non trovano bacche o frutta di piccole dimensioni nei boschi.

Perché gli scoiattoli potrebbero essere attratti dai giardini?

Gli scoiattoli per natura vanno costantemente alla ricerca di cibo che possono raccogliere e nascondere nei loro nascondigli, utili durante l'inverno, soprattutto nei brevi momenti in cui sono costretti a uscire dal sonno per scaldarsi e recuperare le forze. Questi animali infatti non entrano veramente in letargo ma si limitano ad alternare periodi di sonno prolungato con periodi di veglia.

Visto che i nostri giardini spesso ospitano alberi da frutto o alberi che permettono loro di trovare un rifugio per la cattiva stagione, gli scoiattoli vengono spinti ad avvicinarsi alle nostre case per trovare un luogo in cui riposare e passare l'inverno, dove tra l'altro non devono scontrarsi con altri esemplari per il possesso del territorio.

Solitamente, inoltre, rispetto ai loro classici territori naturali, i giardini e parchi pubblici presentano un minor numero di predatori come le volpi e i gufi. Ciò però non li rende totalmente al sicuro considerando che i gatti, gli esseri umani e i cani rinselvatichiti possono risultare dei cacciatori più efficienti rispetto le altre specie.

Le città, infine, trattengono meglio il calore e questo principio vale anche per i giardini delle nostre case: rifugiarsi all'interno di un grosso albero di una villa, quindi, potrebbe risultare molto più conveniente rispetto a vivere nel bosco.

Come trovano il cibo?

Per quanto piccoli, gli scoiattoli hanno un cervello abbastanza sviluppato che li rende tra i roditori più intelligenti presenti in natura. Hanno anche un olfatto sopraffino, caratteristica che gli permette soprattutto di riconoscere e percepire la provenienza degli odori degli alberi che producono le loro ghiande preferite.

Questi animali non prelevano però soltanto le ghiande dai rami degli alberi ma confidando nella conservazione delle ghiande stesse saccheggiando tutte le noci, le arachidi e le nocciole cadute per terra, rifornendo i rifugi che possono contenere migliaia di semi e ghiande.

Dovendo poi trovare i rifugi nel cuore dell'inverno, quando hanno fame e il paesaggio è molto diverso in autunno e in estate, gli scoiattoli hanno evoluto anche una grande memoria che gli permette di raggiungere velocemente le scorte, senza perdere tempo. Talvolta, però, questi roditori accumulano così tante ghiande che non riescono a consumarle tutte nell'arco di una sola stagione invernale e in questi casi i fortini possono nascondere i semi per anni, finché qualcuno non li scopre o una pianta non emerge dalle scorte.

Il compito ecologico degli scoiattoli è infatti questo: diffondere meglio in un bosco i semi delle piante ad alto fusto, consentendo alle piante di distribuirsi in maniera non omogenea (in caso contrario, l'ecosistema perderebbe parte della propria biodiversità).

Il giardino offre rifugio e protezione

I nostri giardini privati sono dunque dei contesti molto più protetti rispetto i boschi naturali: la stessa vicinanza con l'uomo allontana un gran numero di predatori che di solito s'insidiano fra le fronde degli alberi per andare a caccia di roditori.

Fra questi possiamo segnalare un gran numero di strigiformi, ovvero di rapaci notturni, come Allocco (Strix aluco), Barbagianni (Tyto alba) e Gufo comune (Asio otus) oltre che l'Astore (Accipiter gentilis), un rapace che abita diverse regioni temperate dell'emisfero nord, le volpi, gatti selvatici (Felis silvetris) e varie tipologie di serpenti che vanno a caccia di roditori soprattutto in autunno e durante la primavera.

A cosa è legata la presenza degli scoiattoli in giardino?

Per capire se il nostro giardino potrebbe divenire un luogo che gli scoiattoli possono raggiungere durante l'autunno si devono considerare alcuni fattori. Come prima cosa, bisogna conoscere bene la biodiversità del territorio che circonda la propria casa. Se abitiamo infatti vicino ad un bosco, a un parco pubblico noto per ospitare questi animali o nei pressi di una strada che può fungere da corridoio per questi animali è molto probabile che il nostro giardino possa accogliere qualche scoiattolo alla ricerca di risorse.

Alcune regioni europee inoltre, come la Sardegna o la Sicilia, non hanno scoiattoli nella loro fauna selvatica, quindi in questi territori è estremamente improbabile incontrare un esemplare.

Bisogna anche considerare la tipologia di piante che sono presenti all'interno del nostro giardino. Se infatti ci sono alberi che producono ghiande o che presentano varie cavità, è probabile che verrà visitato da questi animali.

La presenza infine degli animali domestici è un ottimo deterrente contro queste specie: se avete un cane o un gatto in casa potrebbero allontanare gli scoiattoli dal vostro giardino.

Come creare un ambiente accogliente per gli scoiattoli

Se siete tra coloro che desiderano aiutare questi animali a sopravvivere all'inverno e rendere il proprio giardino più accogliente, sappiate che il primo passo per raggiungere questo obiettivo consiste nel rifornire costantemente a questi animali acqua e cibo durante i mesi in cui affrontano maggiori difficoltà. Per farlo potete installare delle mangiatoie da appendere ai rami degli alberi o nei pressi di alcuni muri esterni in cui gli scoiattoli possono arrampicarsi.

Assicuratevi anche di posizionare le mangiatoie in luoghi protetti che non possano essere visti dai predatori. È importante inoltre rifornire questi animali di tane e casette di legno che possano fungere da rifugio durante le intemperie e le notti più fredde. Per realizzarli, diversi ambientalisti consigliano di usare materiali naturali, comunemente accessibili all'interno del vostro stesso giardino come legname, sughero, foglie e sterpaglie da usare insieme a qualche elastico o chiodo. In ogni caso, potete anche usare le cassette di legno pensate per ospitare gli uccelli.

Cercate inoltre di mantenere il più pulito possibile il terreno in cui cadono le ghiande dei vostri alberi, così da renderle più accessibili agli scoiattoli.