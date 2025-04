Scappa dal trasportino, la gatta Yuna da giorni vaga nella metro di Roma: “Aiutatemi, un treno potrebbe investirla”

La gatta Yuna



Dal 24 aprile la gatta Yuna è diventata la ricercata numero uno della metro B di Roma. Da giovedì la gattina, riconoscibile per il fiocchetto lilla al collo, vaga impaurita sul treno. Fino ad ora nessuno è riuscito a prenderla per metterla al sicuro.

L'appello per recuperarla da giorni viaggia su Facebook ma per la gattina non sembra esserci ancora alcuna svolta positiva.

La storia di Yuna, la gattina della metro B di Roma

La gatta Yuna da giorni vaga nella metro B di Roma e fa di tutto per non farsi prendere



"Abbiamo trovato questo gattino impaurito nella metro B direzione Ribebbia (treno numero 22). Aveva un fiocchetto lilla al collo. Purtroppo non siamo riusciti a prenderlo, non so se sia di qualcuno", è l'ultimo appello di alcuni passeggeri che su Facebook hanno segnalato la presenza della gatta il 25 aprile alle ore 22 circa.

Grazie al passaparola gli utenti sono riusciti a ricostruire l'identità della micia e a organizzarsi per ritrovarla: la fuggiasca si chiama Yuna, ha circa un anno, e come riferisce Repubblica, si trovava alla stazione Eur Fermi quando è riuscita a fuggire da un trasportino difettoso. La sua umana, una ragazza minorenne, non è riuscita a recuperarla e l'ha persa di vista.

Essendo una gatta abituata alla vita in casa, per Yuna il mondo esterno è particolarmente pericoloso, non conoscendone i pericoli. Il rischio che venga investita e uccisa da un treno in transito è altissimo.

La famiglia di Yuna era solita farle indossare un fiocchetto lilla, questo particolare la rende facilmente riconoscibile



Per questo sempre più persone si sono coalizzate per ritrovarla e portarla a casa sana e salva. "Siamo operativi per recuperarla. Finalmente siamo riusciti a recuperare il numero della zia della ragazza e siamo in contatto con persone della security Atac", fanno sapere i cittadini volontari impegnati nelle ricerche.

Recuperare un animale diffidente e spaventato però è un compito davvero difficile.

Come recuperare un gatto che non vuole farsi prendere

Recuperare un gatto che non vuole farsi prendere è una sfida quasi impossibile, che richiede tanta pazienza, delicatezza e una buona dose di calma. Quando un gatto è spaventato o diffidente come Yuna, tende a reagire con fughe improvvise oppure a nascondersi nei luoghi più inaccessibili.

Questo comportamento rende ogni tentativo di avvicinamento estremamente difficile, soprattutto per chi non ha esperienza con animali in situazioni di stress. La prima cosa da fare è evitare movimenti bruschi e rumori forti che potrebbero aumentare la paura del micio. È importante lasciare che sia il gatto ad avvicinarsi, magari attirandolo con del cibo o con oggetti familiari, come una copertina o un gioco che abbia il suo odore.

L'uso di un trasportino aperto con all’interno del cibo può essere una buona strategia per farlo entrare spontaneamente senza farlo sentire in trappola. Se il gatto è molto agitato, è meglio mettere da parte ogni tentativi di cattura manuale perché si rischia di fargli del male o di essere graffiati. Nonostante la situazione di emergenza, non bisogna agire con fretta: forzare un animale spaventato può solo peggiorare la situazione, inducendolo a scappare e a farsi del male.