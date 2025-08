Riappare in Thailandia il granchio dedicato alla principessa: è viola e rarissimo

In Thailandia, sono stati avvistati alcuni rarissimi granchi "principessa" di colore viola. Solitamente questa specie, dedicata alla principessa Sirindhorn, è bianca e nera e per questo è conosciuta anche come granchio panda.

Uno dei granchi viola avvistati. Foto di Dipartimento delle Aree Protette, della Fauna Selvatica e della Conservazione delle Piante via Facebook



Sembrano usciti da un film di fantascienza, ma sono assolutamente reali: alcuni rari granchi di colore viola brillante sono stati recentemente avvistati e fotografati nel Parco Nazionale di Kaeng Krachan, in Thailandia. A pubblicare le immagini è stato il Dipartimento delle Aree Protette, della Fauna Selvatica e della Conservazione delle Piante, che ha definito l'incontro "un dono prezioso della natura".

I protagonisti di questi scatti sono i cosiddetti "granchi principessa" – il cui nome scientifico è Phricotelphusa sirindhorn – chiamati così in onore della principessa Sirindhorn di Thailandia, seconda figlia del re Bhumibol Adulyadej e della regina consorte Sirikit. Un altro nome con cui è nota questa specie in inglese è anche "granchio panda", per via del colore bianco del carapace e delle zampe nere con cui si presentano solitamente questi crostacei.

La varietà avvistata questa volta è invece decisamente più rara, con una colorazione violacea con riflessi che vanno dal bianco al lilla. Questi piccoli crostacei – il cui guscio non supera i 2,5 cm di lunghezza – sono stati osservati per la prima volta solo nel 1986, all'interno del Parco Nazionale delle Cascate di Ngao, ma alcuni studiosi ritengono che la specie fosse conosciuta localmente anche in precedenza.

La specie è dedicata alla principessa Sirindhorn. Foto di Dipartimento delle Aree Protette, della Fauna Selvatica e della Conservazione delle Piante via Facebook



I granchi principessa sono un specie d'acqua dolce semi-terrestre e, proprio per la loro rarità, sono considerati un indicatore importante dello stato di salute degli ecosistemi in cui vivono. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento tailandese, la loro comparsa "non è solo un raro avvistamento, ma anche un segno che l'ambiente circostante è ancora integro e in equilibrio". Per il resto, non si sa molto sulle abitudini e il comportamento di questa specie.

Il Parco Nazionale di Kaeng Krachan, patrimonio mondiale dell’UNESCO, è invece una delle aree protette con la più alta biodiversità del sud-est asiatico. Qui vivono leopardi, orsi, cobra reali e oltre 400 specie di uccelli. Le foto dei granchi viola, che hanno subito fatto il giro dei social, sono solo uno dei suoi preziosi abitanti da proteggere. "La comparsa del granchio principesa ci ricorda l'importanza della nostra foresta patrimonio dell’umanità – ha dichiarato l'ente in un post – che tutti dobbiamo impegnarci a conservare".