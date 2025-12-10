Dopo quello blu c’è un nuovo granchio che minaccia il Mediterraneo: “Sono parenti e può danneggiare la pesca”

Il granchio alieno Gonioinfradens giardi trovato in Sicilia (Foto di Francesco Tiralongo)



Una nuova specie aliena è arrivata in Italia e nel Mediterraneo, si tratta di Gonioinfradens giardi, un parente del temuto granchio blu Il ritrovamento è stato annunciato dal ricercatore dell'università di Catania Francesco Tiralonogo, coordinatore del progetto AlienFish per il monitoraggio delle specie aliene nei nostri mari.

"Sicuramente rappresenta un danno per l'ecosistema, ma sono ancora da valutare i problemi che è in grado di causare alle attività umane – spiega a Fanpage.it – Non è facile da riconoscere perché può essere confuso con altri granchi".

Il ricercatore: "Potenziale danno per la pesca"

Il granchio Gonioinfradens giardi è stato trovato a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Si tratta della segnalazione più a occidente della specie e la prima per le acque italiane. Ad annunciarla è stato Tiralongo, tra i maggiori esperti di specie aliene marine, insieme alla biologa napoletana Paola Leotta che ha analizzato l'esemplare consegnato dal pescatore professionista Alfonso Barone.

Il ritrovamento rappresenta quindi di un esempio di citizen science, la collaborazione attiva in nome della scienza tra ricercatori, pescatori e cittadini. Ma rappresenta anche un pericoloso segnale delle sempre più frequenti invasioni biologiche nel Mediterraneo centrale. Questo granchio infatti è parente del temutissimo granchio blu (Callinectes sapidus), appartenendo alla stessa famiglia, quello dei Portunidae.

L'attenzione nei suoi confronti è quindi altissima, aspetto di cui è ben cosciente il ricercatore: "Al momento è difficile poter valutare il suo impatto concreto, tuttavia è una specie prettamente marina quindi non può impattare in ambienti salmastri allo stesso modo del granchio blu".

Mentre il granchio blu distrugge l'acquacoltura e gli allevamenti di molluschi, Gonioinfradens giardi agisce in altri ambienti: "Per la pesca potrebbe rappresentare un problema, soprattutto per danni diretti e indiretti ancora difficilmente valutabili. E poi, come tutte le specie aliene invasive, danno per l'equilibrio degli ecosistemi".

Molto però dipende dall'entità dell'invasione.

Chi è Gonioinfradens giardi, il nuovo granchio alieno in Italia

Nel novembre 2025 il granchio Gonioinfradens giardi è stato individuato e catturato a Portopalo di Capo Passero, nella Sicilia sud-orientale. È parente del granchio blu ma al contrario del "cugino" non è semplice da riconoscere a causa della morfologia simile ad altre specie già presenti nei nostri mari.

Come per tutti gli altri alieni che si sono insediati nei nostri mari anche Gonioinfradens giardi ha trovato nel Mediterraneo le condizioni ecologiche favorevoli per stabilirsi e diffondersi. "Le specie aliene possono modificare gli equilibri ecologici, competere con le specie native e influenzare gli ecosistemi costieri e le attività di pesca. Documentare ogni nuova presenza è fondamentale per comprenderne il potenziale impatto e sviluppare strategie efficaci di gestione".