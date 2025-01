Nuovo Piano di contrasto al granchio blu, l’esperto mette in guardia: «Eradicazione ormai impossibile»

Il granchio blu è la specie aliena più invasiva presente nel Mediterraneo e da quando è in Italia sta provocando numerosi danni all'economia e alla fauna locale. Il Ministero dell'Agricoltura ha presentato un piano per contrastarne la diffusione, ma ormai la sua presenza è tanto pervasiva da rendere impossibile l'eradicazione secondo l'ittiologo Francesco Tiralongo.

Questa mattina a Roma è stato presentato il Piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione del granchio blu. Il Piano è stato realizzato con il contribuito dell’Ispra, del Cnr e del Crea allo scopo di tutelare la biodiversità e l'economia.

All'evento organizzato a Roma al Ministero dell'Agricoltura è intervenuto il Commissario straordinario per il granchio blu, Enrico Caterino, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Quest'ultimo a margine dell'incontro ha sottolineato il contributo dei pescatori nella gestione: «Dobbiamo andare avanti fianco a fianco con i pescatori, da un lato bisogna contenere il granchio e dall'altro creare la condizione di una nuova semina delle vongole».

Secondo il Ministero dell'Ambiente in Italia sono presenti 3.300 specie aliene. Il granchio blu era tra queste già 80 anni fa, ma il riscaldamento dei mari ne ha favorito la proliferazione in tempi recenti. «Si tratta di trovare un equilibrio, alcune specie verrano eliminate e altre gestite», ha concluso Pichetto Fratin.

Per quanto riguarda il granchio blu però non si potrà ristabilire l'equilibrio ecologico antecedente al suo arrivo, come rileva l'ittiologo ed esperto di specie aliene Francesco Tiralongo: «Pensare a un'eradicazione totale è impensabile. Non è mai accaduto nel Mediterraneo che una specie invasiva sia stata eradicata dall'uomo».

Il granchio blu (Callinectes sapidus) è la specie aliena più invasiva presente nel Mediterraneo. Da quando è arrivato in Italia dall'Altrantico sta devastando l'economia legata all'allevamento di molluschi e provocando un serio danno alla biodiversità marina, e come rileva l'esperto, sta ampliando sempre più il suo raggio d'azione: «È iniziata l'invasione di questa specie nei corsi d'acqua dolce. Anche le specie autoctone di acqua dolce sono già minacciate».

Chi è il granchio blu e perché è dannoso

Il granchio blu è una specie originaria dell'Oceano Atlantico arrivata in Italia attraverso le acque di zavorra delle navi mercantili. «Una volta giunto in Italia questa specie ha iniziato a minacciare la biodiversità locale, sia direttamente predando le specie native, sia indirettamente, cioè competendo con queste per le risorse come habitat e prede», spiega Tiralongo.

Il granchio blu è presente da anni, ma il caso scoppia solo nell'estate del 2023, quando i pescatori delle lagune adriatiche lamentano l'impatto economico devastante soprattutto per l'allevamento di molluschi. «Il granchio non è schizzinoso: fa piazza pulita di tutto quello che trova, inoltre è opportunista e riesce a sfruttare qualsiasi risorsa trofica [alimentare n.dr.], e così ha fatto nelle lagune piene di vongole, sulla quali riesce facilmente ad avere la meglio. In questo modo è riuscito a trovare una fonte alimentare che ha sfruttato a suo vantaggio».

Questa specie è in grado di riprodursi rapidamente: ogni femmina produce da 1 milione a 8 milioni di uova, creando un esercito di competitor non solo per i pescatori, ma anche per le specie locali. «La specie nativa Calcinus estuari, il nostro granchio estuarino detto granchio verde, ormai è localmente estinto perché è stato direttamente predato dal granchio blu».

Il regno del granchio blu è il Delta del Po, ma ormai la sua presenza è attestata anche nel resto della Penisola, compresa la Sicilia sudorientale, dove sta causando enormi danni nella riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari, una piccola isola disabitata dall'alto valore ecologico.

Qui si trovano una varietà di habitat diversi come zone umide, saline, dune di sabbia e ambienti marini costieri e l'insediamento del granchio blu solleva diverse preoccupazioni a causa dell'impatto sulle comunità autoctone. Tuttavia un recente studio realizzato da Tiralongo rivela che le specie locali stanno reagendo all'invasione: «Osservando l'interazione trofica tra le specie abbiamo visto che anche il granchio blu inizia anche a essere predato dal polpo. Abbiamo le prime immagini in cui si vede proprio il polpo che ha davanti alla tana dei resti di granchio blu. A un certo punto anche le specie native si adattano a predare il granchio blu».

Iniziali tentativi di predazione però non sono sufficienti: «Soprattutto nel periodo primaverile-estivo avvertiamo ogni anno un azzeramento della biodiversità locale: tutto quello che c'è viene predato e distrutto dal granchio».

Tra le strategie proposte in questi anni dal Ministero una delle più pubblicizzate è quella del consumo alimentare umano, tema che è tornato anche durante l'incontro al Masaf.

Perché il consumo non è la soluzione

Il consumo umano è stato più volte indicato come la possibile soluzione, ma secondo l'esperto non è sufficiente: «Per contenere i danni agli ecosistemi costieri e all'economia il numero dei granchi blu deve essere basso, e incitare il consumo non basta. In Italia non esiste una cultura di consumo del granchio tale da avere un impatto significativo».

A complicare il tutto c'è anche un parassita recentemente rilevato dai ricercatori del Centro specialistico ittico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Agricoltura è stato scoperto un parassita del genere Hematodinium che causa la Bitter Crab Disease, nota anche come “malattia del granchio amaro”. La carne di crostacei gravemente parassitati, una volta cucinata, può assumere un retrogusto amaro, che può comprometterne l’appetibilità per il consumatore.

Hematodinium sp. non è trasmissibile e non causa infezione e malattia all’uomo, tuttavia il consumo di granchio blu crudo o poco cotto può comportare altri potenziali rischi per la salute, come gastroenteriti acute causate da vibrioni presenti sull’esoscheletro o direttamente nelle carni. I risultati preliminari hanno confermato la presenza del parassita in Veneto con una prevalenza del 33% e in Emilia Romagna del 97%, mentre nelle aree lagunari del Friuli Venezia Giulia non è stato rilevato.

In particolare nei siti emiliani esemplari letargici o moribondi sono stati segnalati dagli operatori del settore nella tarda primavera 2024 e risultati fortemente positivi. Secondo l'Izs delle Venezie, «Queste osservazioni confermano come l’infezione possa influenzare il valore commerciale dei granchi».

Le possibili soluzioni secondo l'esperto

Il granchio blu quindi non può essere eradicato, cioè la sua presenza ormai non può più essere cancellata dall'ecosistema che ha invaso: «Sarebbe come voler eradicare una triglia o un sarago, ormai è pressoché impossibile. Inoltre in un ambiente come quello marino le dinamiche di dispersione larvale non sono ancora del tutto note, e questo complica le cose».

L'unica possibilità per ridurre i danni alla fauna e all'economia è contenerne il numero, ma considerati i tassi di riproduzione e la voracità anche questo sembra un compito difficile. La strategia indicata dall'esperto è quella di utilizzare «Nasse selettive che permettano l'eventuale rilascio di specie native e favorire la cattura sistematica dei granchi. Ovviamente possono essere anche utilizzate altri attrezzi, ad esempio in aree piccole o protette come si sta facendo nella riserva di Vendicari».

Ciò che è certo è che la gestione del granchio blu non è più straordinaria, ma deve diventare una operazione ordinaria: «Anche se si riuscisse a eradicare il granchio delle lagune del Delta del Po il prossimo anno tornerebbe di nuovo perché le larve dalle zone vicine ricolonizzerebbero la zona. L'azione quindi deve essere mirata, coordinata e contemporanea in tutto il territorio nazionale e nel Mediterraneo».