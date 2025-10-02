Rapisce l’uomo che aveva investito il suo cane e lo costringe a scavargli la fossa minacciandolo con una pistola

Un 22enne texano, Alberto Joshua Hernandez, ha sequestrato l’automobilista che aveva investito il suo cane a Mineola, New York, costringendolo sotto minaccia di pistola a seppellirlo e a consegnargli del denaro come risarcimento.

Un 22enne originario del Texas ha rapito l'uomo che aveva investito il suo cane e, sotto la minaccia della pistola, lo ha costretto a scavargli la fossa. Infine, si è fatto consegnare del denaro come risarcimento. Questa vicenda agghiacciante arriva da Mineola, nello stato di New York, e il suo protagonista è Alberto Joshua Hernandez, 22 anni, arrestato con l'accusa di sequestro di persona aggravato, rapina e vari reati di droga.

Minaccia con una pistola l'uomo che ha ucciso il suo cane: "Dovrei spararti subito"

Secondo le ricostruzioni della Polizia, l'8 settembre Hernandez stava tornando a casa a bardo del suo camion quando ha visto l'automobilista investire il suo cane. Nel momento in cui l'uomo è sceso per controllare lo stato del paraurti anche il 22enne ha fermato il suo camion e ha estratto una pistola automatica. Con la minaccia dell'arma ha costretto l'uomo a raccogliere il corpo del cane dal fosso nel quale era caduto e a portarlo nel suo cortile per seppellirlo.

"Dovrei spararti subito", ha detto Hernandez secondo la dichiarazione giurata diffusa dal network KETK. Mentre scavava la fossa con una pala, Hernandez si è fatto consegnare il telefono e le chiavi, e poco dopo è entrato in casa per prendere un fucile e una serie di caricatori.

A quel punto per la vittima è iniziata la seconda parte dell'incubo. Il 22enne lo ha costretto ad andare in banca per risarcirlo per la perdita del cane con 200 dollari. Prima di lasciarlo andare, Hernandez ha fatto una foto della patente dell'uomo minacciandolo di tornare se avesse parlato con la Polizia. La vittima però non si è fatta intimidire e ha immediatamente denunciato l'episodio.

La cattura e l'arresto di Hernandez

Il 19 settembre Hernandez è stato identificato attraverso una foto segnaletica di gruppo. Le autorità hanno confermato l'episodio attraverso alle immagini di video sorveglianza della banca che mostrava la vittima nell'atto di consegnare il denaro al passeggero che in quel momento impugnava un'arma.

Lo scorso giovedì il dipartimento di Polizia di Mineola ha arrestato il giovane del Texas con l'accusa di rapina aggravata, sequestro di persona aggravato, e vari altri capi d'imputazione connessi a reati per droga. Attualmente è detenuto nella prigione della contea di Wood con una cauzione totale di 660mila dollari, pari a oltre 560mila euro.