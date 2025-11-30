Il cane Rocky muore dopo un furto in casa: “Trovato con un grave trauma cranico”

La 76enne Monica Lopez è stata derubata nel giorno del Ringraziamento: ha perso la fede del marito morto e anche il suo unico compagno, il cane Rocky.

Rocky, il cane ucciso durante un furto in abitazione



In una sola sera, la 76enne Monica Lopez ha perso tutto ciò che aveva di più caro: i soldi messi da parte per il mutuo, la fede del marito morto, e l'amato cane Rocky. Nel giorno del Ringraziamento alcuni ladri si sono introdotti nella sua casa di Covina, in California, approfittando della sua assenza, e dopo aver rubato il possibile hanno causato la morte del cane.

"Speriamo di ottenere giustizia per mia madre e il cane di famiglia, Rocky", è l'appello dei figli in un messaggio sulla piattaforma GoFundMe.

Come è morto il cane Rocky a causa del ladri

Il giorno del Ringraziamento, Lopez si era recata al casa del figlio per trascorrere la festività in famiglia come faceva da sempre da quando era rimasta vedova. Il cane Rocky invece si trovava nell'abitazione, in attesa del ritorno della sua umana, quando sono sopraggiunti i ladri.

I malviventi hanno messo tutto a soqquadro e trafugato oggetti di modesto valore economico ma insostituibili agli occhi della loro proprietaria, come la fede nuziale di ormai 60 del marito morto. Il danno economico maggiore deriva però dal furto dei soldi messi da parte per la rata del mutuo di dicembre, che ora la donna non sa come reperire.

La perdita più grande è stata un'altra, come raccontano i figli di Lopez: "I ladri hanno fatto uscire il nostro cane dal cancello sul retro, da lì un'auto lo ha investito ed è stato dichiarato morto a causa di gravi danni cerebrali".

Probabilmente i ladri per allontanare l'animale dall'abitazione lo hanno fatto uscire, oppure hanno lasciato la porta aperta, provocandone così la morte. Una perdita che ha sconvolto l'anziana donna che dalla morte del marito aveva come solo compagno proprio Rocky.

"Perché hanno ucciso il mio cane?"

Intervistata dai media locali Lopez non smette di dolersi per la sorte di Rocky: "Perché uccidere il mio cane? Perché?", chiede tra le lacrime. Gli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles affermano che Rocky è stato trovato a poche strade di distanza con un grave trauma cranico. La famiglia ritiene che abbia inseguito i ladri e sia stato investito da un'auto o ucciso mentre proteggeva la sua casa.