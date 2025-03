Questo uccello non si vedeva sull’isola di Floreana da quando Darwin sbarcò alle Galápagos nel 1835

Sull'isola di Floreana, alle Galápagos, è rispuntato a sorpresa un piccolo uccello acquatico che si pensava fosse ormai estinto. Sull'isola non si vedeva un rallo delle Galápagos dal lontano 1835, quando il naturalista Charles Darwin sbarcò nell'arcipelago. La specie molto probabilmente non si è mai estinta ed è tornata a crescere numericamente quando Floreana è stata liberata dalle specie invasive.

Il rallo delle Galápagos non veniva avvistato sull’isola di Floreana da quando Charles Darwin sbarcò nell’arcipelago nel lontano 1835. Foto di Fundación de Conservación Jocotoco via Facebook



Per quasi due secoli, ornitologi e naturalisti hanno temuto che fosse ormai scomparso per sempre dall'isola di Floreana, nell'arcipelago delle Galápagos. Stiamo parlando del rallo delle Galápagos (Laterallus spilonota), un piccolo rallide endemico dell'arcipelago e in pericolo di estinzione che non veniva più avvistato qui addirittura dal 1835, ovvero quando il grande naturalista Charles Darwin sbarcò alle Galápagos durante il suo viaggio intorno al mondo a bordo del HMS Beagle. Ma oggi, con grande sorpresa della comunità scientifica, questo uccello fantasma è tornato improvvisamente a farsi vedere.

Un ritorno atteso quasi 200 anni

I ricercatori della Fundación Charles Darwin (FCD), insieme ai guardaparco della Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), hanno recentemente annunciato di aver ritrovato il rallo delle Galápagos in ben tre punti diversi dell'isola. La sua presenza è stata confermata grazie a due avvistamenti diretti e sei registrazioni acustiche del suo verso. In uno di questi, il rallo è stato anche fotografato. Si tratta di un ritorno molto importante, considerando che dal 1835 non si aveva più alcuna notizia della sua presenza sull'isola.

Per anni, ogni tentativo di ritrovare il "Pachay di Floreana" – come viene chiamato dagli abitanti dell'arcipelago – è stato infatti del tutto vano. Diverse ricerche e spedizioni mirate non avevano avuto l'esito sperato e l'assenza di segnalazioni aveva portato a credere che la specie fosse ormai localmente estinta, sebbene sopravvivesse sulle isole vicine. Qualche raro avvistamento mai confermato in realtà c'era stato, ma non erano stati sufficienti a stabilire con certezza la sua sopravvivenza.

Questo ritorno a sorpresa suggerisce che il piccolo rallide potrebbe però non aver mai lasciato Floreana. Secondo Birgit Fessl, responsabile del programma di conservazione degli uccelli terrestri per la FCD, è più probabile che il Pachay sia sempre stato presente, ma che i suoi numeri erano talmente bassi da renderlo praticamente invisibile. Del resto, si tratta anche di un uccello molto schivo e che vola poco, abituato più spesso a nascondersi tra la vegetazione acquatica. L'altra ipotesi, è che sia invece ritornato dalle isole vicine.

Perché il rallo era scomparso?

La specie molto probabilmente non si è mai estinta ed è tornata a crescere numericamente quando l’isola è stata liberata dalle specie invasive. Foto di Fundación de Conservación Jocotoco via Facebook



La scomparsa di questa specie da Floreana è legata a un lungo periodo di invasioni biologiche che hanno colpito le Galápagos. Per decenni, l'isola è stata infatti colonizzata da numerose specie invasive introdotte dagli esseri umani, come maiali, capre, cani, gatti domestici e ratti. I predatori hanno devastata la fauna locale mangiando direttamente uccelli e uova, mentre gli erbivori hanno alterato gli habitat e ridotto le risorse alimentari. Il risultato? Un drastico calo di molte popolazioni di uccelli endemici.

Nel 1959, con l'istituzione del Parco Nazionale delle Galápagos, sono iniziati i primi sforzi per contenere queste minacce, ma solo nel 2023 è stata lanciata una campagna di controllo delle specie invasive su larga scala. Grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni locali e altri partner, l'isola è stata liberata da alcune specie invasive, gli ecosistemi si sono ripresi e la popolazione di ralli è tornata molto probabilmente a crescere. Questo ritorno rappresenta quindi un passaggio cruciale per il buon esito del progetto di ripristino degli ecosistemi dell'isola.

La specie era infatti inserita anche tra quelle candidate per un possibile programma di reintroduzione, ma adesso, con tutta probabilità, non ci sarà più bisogno di ripopolare Floreana con individui provenienti dalle altre isole. Il prossimo passo sarà ora capire attraverso l'analisi del DNA se gli individui trovati appartengono davvero a una popolazione sopravvissuta per quasi 200 anni o se si tratta di una nuova colonizzazione naturale. In entrambi i casi, si tratta di una gran bella notizia per tutta la biodiversità delle iconische isole Galápagos.