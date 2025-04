Quando il cannibalismo dei ragni incontra i legami familiari: questi ragnetti mangiano solo i fratelli morti

Nei ragni il cannibalismo è pratica comune, ma i piccoli ragnetti di Agelena labyrinthica riescono in qualche modo a riconoscere i propri fratelli e non li mangiano, a meno che non siano già morti.

I piccoli ragnetti di Agelena labyrinthica cresciuti insieme riconoscono e non mangiano i propri fratelli, ma solo finché sono vivi. Foto da Wikimedia Commons



Nel mondo a otto zampe dei ragni non si può mai stare tranquilli. Il cannibalismo non è infatti un tabù tra gli aracnidi, neppure quello tra partner durante l'accoppiamento. Basta pensare alla famigerata vedova nera, ma anche in molte altre specie mangiarsi a vicenda non è così insolito. Tuttavia, nel ragno Agelena labyrinthica, una specie molto comune in Europa, accade qualcosa di inusuale tra gli aracnidi: i piccoli ragnetti, che possono persino praticare la matrifagia, sembrano riconoscere e "rispettare" i fratelli… almeno finché sono vivi.

Un nuovo studio condotto Raphaël Jeanson e Antoine Lempereur dell'Università di Tolosa, pubblicato su Animal Behaviour, ha scoperto un comportamento quasi "etico": se allevati in gruppo e tutti insieme, i giovani ragni evitano di aggredirsi a vicenda, anche quando sono a digiuno, perlomeno finché sono vivi i loro fratelli. Al contrario, i piccoli cresciuti in isolamento mostrano molta più aggressività verso i propri simili, arrivando a tentare veri e propri atti di cannibalismo verso i loro fratelli.

in molte specie di ragni il cannibalismo e pratica comune, ma non nei ragnetti nati e cresciuti insieme, che mangiano solo i fratelli già morti. Foto da Wikimedia Commons



L'obiettivo degli scienziati era cercare di capire meglio come si comportano tra loro gli aracnidi quando la fame si fa sentire e il cibo scarseggia, considerando che il cannibalismo non è così raro tra gli aracnidi. Proprio in questa specie, tra l'altro, è per esempio molto comune la matrifagia: se la mamma muore mentre ancora custodisce le sue uova, i piccoli ragnetti mangeranno il suo corpo una volta nati. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto abitudini e comportamenti ancora più interessanti e complesse di quanto si pensava.

Quando per esempio muore un fratello, anche i ragnetti più "pacifici" cresciuti insieme a lui non esitano a farne un pasto. Anzi, i corpi freschi vengono consumati più in fretta rispetto a quelli lasciati lì per giornate intere. Come a dire: finché sei vivo, sei parte del gruppo. Ma appena cessi di esistere, diventi una risorsa che non può essere sprecata, proprio come accade con la loro stessa madre. Ma come fanno questi ragnetti a capire chi sono i loro fratelli, quali sono quelli vivi e come decidono se mangiarli oppure no?

I ragnetti riescono in qualche modo a percepire un segnale vitale nei propri fratelli, probabilmente di natura chimica o meccanica. Foto da Wikimedia Commons



Secondo gli autori, i ragni riescono in qualche modo a percepire un segnale sociale nei propri fratelli, probabilmente di natura chimica o meccanica. In qualche modo riescono quindi a distinguere un fratello vivo da uno morto, tuttavia per qualche ragione ancora tutta da chiarire non lo fanno se cresciuti in isolamento. Esperimenti condotti al buio escludono il riconoscimento visivi e la pista più probabile rimane quella di un segnale chimico o meccanico – per esempio legato al movimento – che poi scompare una volta che il ragno muore.

Questa flessibilità comportamentale quasi inedita per l'universo degli aracnidi, potrebbe ora aiutarci a fare luce su un mistero evolutivo ancora poco studiato: l'origine dei ragni sociali. Su oltre 53.000 specie conosciute di ragni diffuse in tutto il Pianeta, appena una ventina vivono in vere e proprie società, dove gli individui collaborano, cacciano e si riproducono insieme. Un'eccezione alla regola estremamente affascinante in un mondo dove, in genere, vige "la regola del più grande e del forte", anche tra i propri simili.