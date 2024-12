Pontecorvo, Tari dimezzata per chi adotta al canile: l’assessora: «Promuoviamo il benessere degli animali»

Sgravi fiscali per chi adotta un cane dal canile: 50% di sconto sulla Tari per chi ne adotta un randagio, esenzione totale per chi ne adotta due. È l'iniziativa del "Comune animalista" di Pontecorvo, in provincia di Frosinone.