Pesca abusiva nell’Area marina protetta a Ischia: nasse sequestrate e animali rilasciati vivi in mare

Mille nasse abusive nell'Area marina protetta Regno di Nettuno. Scatta il maxi sequestro a Forio d'Ischia. Il pescato è stato rilasciato in mare ancora vivo.

Mille nasse abusive erano state calate illecitamente nell'Area marina protetta Regno di Nettuno, che protegge lo specchio d'acqua attorno alle isole del golfo di Napoli: Ischia, Procida e Vivara. Per fortuna l'operazione è stata scoperta e sventata grazie al lavoro congiunto di Guardia costiera, Carabinieri e dello staff dell'area marina. Grazie a loro il pescato è stato rilasciato in mare ancora vivo.

Nasse abusive calate in mare nel Regno di Nettuno

Circa mille nasse calate illecitamente all'interno dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno: così, con un’operazione che ha visto operare la Guardia Costiera di Ischia e di Forio, con il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, il personale della motovedetta dei Carabinieri, lo staff del Regno di Nettuno, gli attrezzi da pesca abusivi sono stati posti sotto sequestro.

Le nasse, non segnalate, erano nascoste sul fondale marino e sono state individuate grazie ad una attenta attività di monitoraggio delle coste: dopo averle individuate, sono state recuperate grazie al contributo di alcuni pescatori professionisti, che hanno sacrificato diverse ore del proprio tempo per tutelare la risorsa al fianco delle istituzioni.

Gli attrezzi erano stati calati da poco: il prodotto ittico, ancora vivo, è stato liberato in mare. In particolare sono tornati in acqua 68 murene, 36 polpi, 232 sciarrani, 68 scorfani, 222 granchi e 261 pesci sotto misura di diverse specie.

L'Area marina: "Fondamentale responsabilizzare la cittadinanza"

Sono in corso le verifiche volte all'identificazione dei trasgressori, che comunque già registrano un notevole danno dovuto al sequestro dell'attrezzatura e al mancato incasso. Il sequestro si aggiunge ad altre operazioni effettuate nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera di Ischia, che, con due differenti attività, ha posto sotto sequestro una rete da posta illegale per dimensioni e altre 400 nasse, con sanzioni amministrative per un totale di circa quattromila euro.

"Ancora una volta siamo protagonisti di un’operazione esemplare, frutto della preziosa collaborazione tra i diversi attori che operano nel nostro mare – commenta il direttore del Regno di Nettuno, Antonino Miccio – Alla repressione delle attività illecite si affianca un impegno costante nella sensibilizzazione, che ha già portato risultati importanti nella nostra area marina protetta. Ora, in vista della stagione estiva, è fondamentale coinvolgere e responsabilizzare l’intera cittadinanza, affinché ciascuno possa contribuire attivamente alla tutela del nostro prezioso patrimonio marino".