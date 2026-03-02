Perché le iene “ridono”: cos’è il “giggle” e cosa significa questo verso

La celebre “risata” della iena maculata è in realtà un segnale sociale molto complesso: il giggle comunica età, sesso, identità e posizione sociale all’interno del clan.

Un gruppo di iene maculate (Crocuta crocuta)



La iena maculata è uno dei mammiferi più sociali dell'Africa sub-sahariana e non solo. Il suo nome scientifico è Crocuta crocuta, e vive in gruppi molto numerosi chiamati clan, che possono persino superare gli 80 individui nelle aree più ricche di prede. Quella delle iene è infatti una società complessa, organizzata in modo matriarcale: al vertice ci sono le femmine, più grandi e "dominanti" dei maschi, con gerarchie che sono molto rigide e ben definite.

Nonostante la fama poco lusinghiera di "mangiacarogne", la iena maculata è in realtà un'abilissima cacciatrice e la maggior parte delle prede vengono catturate dal gruppo con attacchi coordinati e che puntano soprattutto sulla forza del numero e su una straordinaria resistenza e tenacia. Ma oltre che per la loro ingiustificata cattiva reputazione, le iene maculate sono note soprattutto per essere tra gli animali più "chiacchieroni" della savana, in particolare per la loro iconica e un po' inquietante "risata".

Il loro sistema di comunicazione vocale è infatti uno dei più complessi e ricchi tra tutti i mammiferi terrestri. Il repertorio comprende tanti tipi diversi di versi e vocalizzazioni, tra cui i "whoop", lunghi richiami udibili a chilometri di distanza, e appunto le celebri risate, che in realtà si chiamano più correttamente "giggle". Naturalmente non è una risata nel senso umano del termine, ma un segnale sociale ricco di informazioni.

Cos'è il giggle e cosa significa la "risata" della iena

Le iene maculate possiedono un repertorio vocale molto ampio, con suoni che variano per durata, intensità e frequenza. La "risata" rimane però senza dubbio il verso più iconico e riconoscibile, non a caso la specie era nota in passato anche col nome Iena ridens.

Analizzando la struttura acustica del giggle, sia nella durata che nella frequenza frequenza, diversi studi hanno dimostrato che questa particolare vocalizzazione può codificare informazioni molto diverse e precise. Non è per nulla un verso casuale o generico: dentro quella sequenza di suoni acuti e spezzati possono esserci indizi sull'età e sesso dell’individuo, sulla sua identità e persino sulla sua posizione all'interno gerarchia sociale.

La "risata" contiene informazioni su età, sesso e posizione sociale di chi la emette



La società delle iene maculate è come detto matriarcale e fortemente gerarchica. I clan sono composti da molti individui, ma al loro interno esistono cerchie ristrette di alleati, nuclei familiari e "amici" che si sostengono a vicenda, per esempio durante i conflitti. In un sistema altamente competitivo, sapere chi sta "parlando" e che ruolo ricopre all'interno del clan è infatti fondamentale.

Il giggle può indicare se chi emette il suono è dominante o subordinato. Chi ascolta, invece, può così valutare rapidamente la situazione sociale: vale la pena intervenire? Meglio tenersi alla larga? È un rivale o un alleato? In questo senso, la "risata" è un vero e proprio messaggio sociale, una "firma vocale" individuale che contribuisce a gestire le dinamiche e a mantenere l'ordine nel gruppo.

Quando la iena emette i vocalizzi simili alle risate umane

Le "risate", i giggle, emergono soprattutto nei momenti di forte tensione ed eccitazione



Le iene maculate emettono i giggle soprattutto durante interazioni sociali più intense, movimentate e cariche di tensione. Non è un suono legato alla gioia o al divertimento, come potremmo immaginare. Al contrario, spesso risuona soprattutto in contesti molto tesi e di forte "eccitazione".

Per esempio, viene emesso durante un conflitto tra più individui, quando una iena si trova in una posizione subordinata o viene minacciata da un membro del clan più in alto nella gerarchia. In altri casi si sente quando molte iene si accalcano attorno a una preda appena abbattuta. In quei momenti la competizione per il cibo è molto alta, e il livello di eccitazione del gruppo aumenta fino ai massimi livelli.

Il giggle può quindi segnalare frustrazione, sottomissione o uno stato di forte attivazione emotiva. È una vocalizzazione che emerge quando le relazioni sociali del clan vengono messe alla prova. Più che una risata, è invece una sorta di "codice" che racconta agli altri cosa sta succedendo, chi è e qual è la posizione sociale di chi lo emette.

Le differenze tra le varie specie di iene

Uan iena striata (Hyaena hyaena), speci diffusa in Nord Africa, Madi Oriente e Asia



Le iene maculate non sono però le uniche iene attualmente viventi. Non tutti lo sanno, ma la famiglia di cui fanno parte – gli ienidi, in latino Hyaenidae – include anche altre tre specie viventi. Le altre iene sono però molto diverse da quella maculata, soprattutto per quanto riguarda la socialità e, di conseguenza, il repertorio vocale.

La prima la iena striata (Hyaena hyaena), la specie con l'areale più ampio tra tutte. Vive in Nord Africa, Medio Oriente e in buona parte dell'Asia meridionale. È molto meno sociale e spesso conduce una vita solitaria o in piccoli gruppi familiari. Anche sue vocalizzazioni sono meno complesse e meno frequenti rispetto a quelle della iena maculata, anche se includono una versione ancora più squillante e simile alla risata e altri versi che ricordano invece una sorta di ululato.

Una iena bruna (Parahyaena brunnea), specie diffusa nelle zone aride e desertiche dell’Africa meridionale



C'è poi la iena bruna (Parahyaena brunnea), probabilmente la specie ancora oggi meno conosciuta, anche per via della sua distribuzione molto limitata. È diffusa esclusivamente nell'Africa australe, in particolare in Sudafrica, Botswana e Namibia, dove vive spesso in ambienti molto aridi e desertici, come il deserto del Namib. Vive in piccoli gruppi simili per dinamiche ai lupi, con una coppia riproduttiva e cuccioli dell'anno. Anche in questo caso il repertorio vocale è più limitato e ancora meno studiato rispetto a quello della cugina maculata.

Infine, c'è il protele (Proteles cristatus), la specie più piccola e "anomala" di tutta la famiglia: si nutra infatti quasi esclusivamente di termiti. È diffuso in Africa meridionale e orientale, vive in coppie o piccoli gruppi familiari e utilizza meno la comunicazione vocale, affidandosi molto anche a segnali olfattivi, come la marcatura del territorio con secrezioni ghiandolari.

Il protele (Proteles cristatus) è la più piccola iena vivente e si nutre quasi esclusivamente di termiti



Le differenze sociali tra le quattro specie di iene oggi viventi, si riflettono quindi anche nella loro comunicazione. La iena maculata, con la sua società complessa, strutturato e altamente competitiva, ha sviluppato un sistema vocale altrettanto sofisticato e diversificato. Le altre specie, meno sociali o meno gerarchiche, non hanno invece avuto la stessa pressione evolutiva verso una comunicazione vocale così ricca e inconfondibile.