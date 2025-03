Perché le giraffe hanno le macchie? No, non è solo per mimetizzarsi

Un nuovo studio pubblicato in pre-print dimostra che le macchie delle giraffe non servono solo a nasconderle dai predatori, ma hanno un ruolo ancora più diretto per loro sopravvivenza, soprattutto in relazione alla temperatura ambientale.

Le macchie delle giraffe potrebbero avere un ruolo diretto nella termoregolazione



L'iconico mantello maculato delle giraffe sembra fatto apposta per confondersi tra le luci e le ombre della savana, un po' come accade per altri animali macchiati, come leopardi e iene. E in effetti, l'intricato intreccio di chiazze marroni su fondo più chiaro ha un suo ruolo nel camuffamento con l'ambiente circostante, soprattutto per i cuccioli più indifesi, ma c'è molto di più dietro quelle macchie. Secondo un nuovo studio ancora in fase di revisione e pubblicato in pre-print su EcoEvoRxiv, le macchie delle giraffe non servono solo a nasconderle dai predatori, ma hanno un ruolo ancora più diretto per loro sopravvivenza, soprattutto in relazione alla temperatura ambientale.

Mimetizzarsi, ma non solo

Ogni giraffa ha un disegno a macchie unico, un po’ come le nostre impronte digitali



Ogni giraffa ha un pattern di macchie unico, sia al livello di specie (oggi ne vengono riconosciute almeno quattro diverse), ma soprattuto a quello individuale, proprio come le nostre impronte digitali. E per capirci qualcosa in più, gli autori guidati da Alexia Mouchet dell'Università di Zurigo, hanno studiato e analizzato ben 81o giraffe masai (Giraffa tippelskirchi) nel Tarangire, in Tanzania, monitorato per anni la forma e le dimensioni delle loro macchie.

L'obiettivo era cercare di capire se potessero avere un impatto diretto e misurabile sulla loro vita. E i risultati sono decisamente sorprendenti. Le giraffe più piccole e giovani, ma con macchie belle grandi e tonde, avevano maggiori probabilità di sopravvivere nei primi mesi di vita, probabilmente perché il loro mantello le aiutava effettivamente a confondersi tra le ombre della vegetazione della savana. Ma quando gli animali dovevano affrontare temperature estreme – sia troppo alte o che troppo basse – la questione si è complicata parecchio.

Macchie e temperatura ambientale: un legame inaspettato

La dimensione delle macchie ha un ruolo importante per la termoregolazione e può essere decisiva in caso di temperature estreme



Dai risultati dello studio è emerso che, durante periodi di freddo anomalo, le giraffe con macchie più grandi avevano maggiori chance di sopravvivenza. Al contrario, quando invece era il caldo a diventare davvero eccessivo, erano quelle con le macchie più piccole ad avere maggiori possibilità di sopravvivere. Perché? Il segreto sta nel modo in cui le giraffe regolano la proprio temperatura corporea. Sotto ogni macchia scura si nasconde una fitta rete di vasi sanguigni che, insieme al sudore, contribuiscono alla termoregolazione.

Quando fa freddo, le giraffe possono restringere questi vasi per trattenere più calore, mentre quando fa caldo li dilatano appositamente per disperderlo. Le macchie più grandi, quindi, potrebbero essere un vantaggio nei periodi freddi, proprio perché permettono di trattenere meglio il calore. Ma quando le temperature si alzano troppo, le stesse macchie possono diventare un problema: essendo più scure, assorbono più calore del necessario e rischiano di far surriscaldare l'animale. La dimensione delle macchie è perciò decisiva in relazione alla temperatura.

Differenze tra maschi e femmine

Per i maschi, abituati a girovagare più delle femmine, la relazione tra macchie e temperatura è ancora più importante



Curiosamente, questa relazione tra macchie e temperatura sembra essere molto più importante per i maschi. Il motivo potrebbe essere legato al loro comportamento. I maschi adulti tendono a vagare molto, spostandosi tra i diversi gruppi di femmine alla ricerca di una partner. Questa maggiore mobilità li espone in maniera più diretta agli effetti delle temperature e della variazioni climatiche. Le femmine, al contrario, vivono in gruppi stabili e si muovono meno, abitudine che le rende meno sensibili all'influenza del legame tra macchie e temperatura.

I risultati di questo nuovo studio, che ricordiamo essere ancora in fase di revisione, rimettono in discussione, almeno in parte, l'idea che le macchie delle giraffe servano solo per mimetizzarsi. Naturalmente, occorrerà confermare e approfondire questo ruolo con ulteriori ricerche e, soprattutto, confrontarlo con le altre specie di giraffe, ognuna con il suo pattern maculato unico. Il clima delle diverse regioni potrebbe aver influenzato variabilità geografica? E negli altri animali maculati? Anche qui, altre al mimetismo, potrebbe esserci molto di più.