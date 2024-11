Giraffe sempre più a rischio: gli Stati Uniti vogliono inserirle nell’elenco delle specie protette

Negli Stati Uniti le giraffe stanno per essere inserite nell'elenco delle specie protette. La proposta arriva dall'US Fish and Wildlife Service, il dipartimento che a livello federale si occupa di fauna selvatica.

La norma proposta sarà aperta ai commenti dei cittadini per 90 giorni a partire dal 21 novembre 2024. Trascorso questo periodo il dipartimento esaminerà i commenti ricevuti entro il 19 febbraio 2025, prima di pubblicare la norma definitiva.

Perché gli Stati Uniti vogliono proteggere le giraffe africane

Anche se questi animali non si trovano in natura negli Stati Uniti, i funzionari hanno annunciato l'intenzione di inserire nell'elenco dell'Endangered Species Act tutte e tre le sottospecie di giraffa settentrionale dell'Africa occidentale, centrale e orientale, in quanto ritenute in pericolo d'estinzione.

«Le protezioni federali per le giraffe contribuiranno a proteggere una specie vulnerabile, a promuovere la biodiversità, a supportare la salute dell'ecosistema, a combattere il traffico di animali selvatici e a promuovere pratiche economiche sostenibili – ha affermato Martha Williams, direttrice del Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti – Questa azione supporta la conservazione delle giraffe, assicurando al contempo che gli Stati Uniti non contribuiscano ulteriormente al loro declino».

La norma mira in questo modo a ridurre la caccia illegale e il commercio di giraffe attraverso l'introduzione di permessi per l'importazione negli Stati Uniti. Questo è infatti il primo paese al mondo per l'importazione di trofei di caccia. Subito dopo c'è l'Europa dove l'Italia figura tra i principali importatori. Per questo motivo a livello internazionali erano già protette dalla Cites, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.

«Le principali minacce per le giraffe includono la crescita della popolazione umana; la perdita, la frammentazione e il degrado dell'habitat dovuti all'urbanizzazione; il bracconaggio; e gli impatti della siccità dovuti al cambiamento climatico che aumentano i conflitti tra esseri umani e fauna selvatica», spiegano dal dipartimento statunitense.

La pratica della caccia illegale e della vendita di oggetti realizzati con parti di giraffe in Occidente è una delle cause che alimentano il commercio illegale e la conseguente decimazione della specie. Gli Stati Uniti limitando questo business cercano di agire a valle del fenomeno, una delle strategie suggerite negli anni dalle maggiori associazioni internazionali di tutela ambientale.

Tra le altre proposte dell'US Fish and Wildlife Service c'è anche quella di aumentare i finanziamenti per la conservazione delle specie nei paesi in cui sono distribuite e fornire assistenza finanziaria limitata per sviluppare e gestire programmi di conservazione delle giraffe.

La situazione drammatica delle giraffe: diminuite del 77% negli ultimi 39 anni

La popolazione delle tre sottospecie di giraffa settentrionale è diminuita di circa il 77% dal 1985, passando da 25.653 a 5.919 individui, e la specie è sparita da numerosi paesi dell'Africa occidentale, dove rimangono solo 690 giraffe. La popolazione di giraffe reticolate è stimata in 15.985 individui, di cui il 99% si trova in Kenya. La popolazione di giraffe Masai è di circa 45.402, circa il 67% dei suoi numeri degli anni 70.

Le giraffe sono gli animali terrestri viventi più alti, e i ruminanti più grandi sulla Terra. La loro attività principale è l'alimentazione e consumano una varietà di foglie, steli, fiori e frutti. Sono estremamente versatili e si sono adattate a una grande varietà di habitat: dai paesaggi desertici agli ecosistemi boschivi e di savana, formando un ampio arco attraverso l'Africa subsahariana, che copre l'Africa occidentale, centrale, orientale e meridionale.

Le giraffe si trovano più spesso negli habitat di savana e boschi e sempre vicino ad alberi o cespugli. Le giraffe settentrionali, reticolate, Masai e meridionali si trovano in diversi paesi dell'Africa subsahariana.