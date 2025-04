Perché il gatto alza il sedere quando lo accarezziamo? I motivi di questo buffo comportamento

Quando accarezziamo un gatto sulla schiena, può succedere che sollevi il sedere e inarchi la schiena. In questo caso lo fa come risposta emotiva o piacere del contatto, soprattutto quando viene stimolata la base della coda.

Molti gatti "alzano" il sedere quando li accarezziamo, ma perché lo fanno?



Alcuni gatti alzano il sedere quando li accarezziamo, un comportamento tanto tenero quanto comune, che lascia molte persone a chiedersi il perché. La risposta non è una sola, perché il sollevamento del sedere può avere diverse motivazioni, spesso legate tra loro.

Per comprendere meglio il perché di questa reazione, quindi, è bene considerare alcuni aspetti fondamentali della sensibilità e del comportamento felino.

Sensibilità tattile

I gatti sono animali incredibilmente sensibili al tatto: il loro mantello è disseminato di recettori in grado di percepire anche le più impercettibili variazioni dell’ambiente circostante. Questa ipersensibilità tattile fa sì che ogni interazione fisica venga percepita in modo intenso e dettagliato.

Quando accarezziamo un gatto lungo la schiena, dobbiamo tenere presente che il movimento della nostra mano che scivola lungo la colonna vertebrale viene elaborato sia a livello fisico. Non tutti i gatti reagiscono allo stesso modo, ma in generale questo tipo di contatto è una sollecitazione importante, che il gatto può interpretare in modi diversi a seconda del suo carattere e della sua sensibilità individuale.

Eccitazione

I gatti si inarcano e sollevano il sedere in risposta allo stimolo tattile



L’inarcarsi e sollevare il sedere è prima di tutto una risposta motoria alla stimolazione. Il corpo del gatto reagisce naturalmente assecondando il movimento della mano e amplificandolo attraverso l'atto di inarcare la schiena e sollevare il posteriore.

Come fa notare l'esperta di relazione uomo-gatto Sonia Campa, questa reazione non è solo frutto di una risposta fisica: "Spesso c’è anche una componente affettiva, ovvero il gatto sta esprimendo anche le emozioni che questo tipo di stimolazione gli suscitano. Se la carezza gli è gradita, l’inarcamento può essere un modo per dire "mi piace, continua!". Se invece il movimento appare rigido o troppo brusco, potrebbe essere il segnale che l’animale sta valutando se la stimolazione gli è davvero piacevole oppure no, quindi si tratta di una eccitazione negativa.

Emozione

Il contatto fisico per un gatto è sempre un’esperienza carica di significati, e non sempre l’interpretazione è semplice. Se il gatto si lascia accarezzare con piacere e resta vicino al suo umano di riferimento, magari socchiudendo gli occhi in un tipico segnale di rilassamento, il cosiddetto "blinking", significa che la carezza è gradita e che il suo comportamento è un’espressione di soddisfazione.

Tuttavia, il sollevamento del sedere non indica sempre un’emozione positiva. Alcuni gatti possono vivere l’interazione con una certa ambivalenza, alternando momenti di piacere a momenti di incertezza. In alcuni casi, possono sentirsi leggermente a disagio per l’invasione del loro spazio personale, soprattutto se il contatto è troppo insistente o prolungato. Un segnale da osservare attentamente è la postura complessiva dell’animale: se dopo aver sollevato il sedere si allontana o si volta a guardarci con aria interrogativa, potrebbe voler dire che la stimolazione è stata eccessiva o poco gradita.

Il piacere dei "grattini"

Molti gatti amano i "grattini" sulla parte della schiena vicina alla coda



Un caso particolare di sollevamento del posteriore si verifica quando il gatto viene accarezzato o grattato alla base della coda. Questa è un'area estremamente sensibile, ricca di terminazioni nervose, e la sua stimolazione può provocare reazioni molto diverse da un gatto all'altro.

Alcuni felini adorano i massaggi in questo punto e rispondono sollevando ancora di più il posteriore, quasi spingendolo contro la mano dell’umano di riferimento. Per loro è una sensazione piacevole, che può essere paragonata a un massaggio rilassante. Altri gatti, invece, tollerano appena il contatto in questa zona e potrebbero allontanarsi subito o girarsi verso di noi con espressione infastidita. Ci sono poi gatti per cui la base della coda è un’area del tutto off-limits: un contatto in quel punto può provocare reazioni di fastidio o addirittura irritazione.