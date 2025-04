Perché il cane morde il guinzaglio durante la passeggiata

Le motivazioni alla base del comportamento dipendono da individuo a individuo, dal contesto e dalla relazione in cui vive. In generale è espressione della fluttuazione dell'arousal e quindi espressione di un'emozione alla base che può essere di gioia ma anche di frustazione.

Saltando e tirando, oppure anche solo tenendolo in bocca e passeggiando al fianco del proprio umano. Capita spesso di vedere alcuni cani che, durante il giro quotidiano, stringono in bocca il guinzaglio e questo comportamento può avere diverse motivazioni per cui viene messo in atto.

In generale, prima di parlare del caso specifico, è bene introdurre il termine di "arousal". Si tratta del "livello di eccitazione" che si esprime quando si provano delle emozioni, appartiene anche agli esseri umani ed è studiato in neuropsicologia. Immaginiamo un grafico in cui possiamo vedere l'andamento di ciò che si prova e a seconda dell'intensità si avrà così la fluttuazione dell'arousal che influenza il comportamento tanto nel cane quanto in noi esseri umani.

Un esempio chiaro per spiegare di cosa si tratta lo ha fatto l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio su Kodami: "Consideriamo un’emozione primaria come la gioia. Possiamo provare gioia con un basso livello di intensità, quando siamo di buon umore, ben disposti, positivi. Poi, quando il livello di arousal (di eccitazione) sale è come quando incontriamo una persona cara, che magari da molto tempo non vedevamo, e proviamo una gioia intensa e inaspettata. C’è poi una gioia ad altissimo livello di eccitazione, per esempio – per gli appassionati di calcio – quando la squadra del cuore segna un goal o la Nazionale vince il campionato del mondo. Parliamo sempre della stessa emozione, nell’esempio la gioia, ma con modi espressivi e livelli di eccitazione differenti".

Ecco, alla base delle motivazioni per cui un cane prende in bocca il guinzaglio ci può essere proprio il tentativo o di raggiungere una omeostasi e dunque uno stato di equilibrio ad esempio che può avvenire perché tenerlo tra i denti calma il soggetto, oppure un continuare a sentirsi sollecitati perché quel ‘filo' rappresenta qualcosa di talmente bello (o anche ‘spaventoso') che il cane continua a prenderlo per ‘scaricare' il proprio stato emotivo.

Insomma, non è facile generalizzare ma possiamo provare a ipotizzare – una volta compreso quanto le emozioni giochino un ruolo fondamentale anche in questo comportamento – quali sono i motivi per cui un cane morde il guinzaglio durante la passeggiata.

Per quale motivo il cane morde il guinzaglio mentre lo portiamo a spasso

Mordere e masticare il guinzaglio è un comportamento abbastanza comune che si riscontra in molti cani e può succedere per diversi motivi, a seconda della personalità del singolo individuo, del suo livello di eccitazione e se vi è stata o meno un'abituazione allo strumento. Ecco i motivi più comuni:

Eccitazione o sovrastimolazione

L'uscita è un momento molto importante per Fido. A seconda della sua personalità, del tipo di relazione e del contesto in cui vive, ogni cane avrà una determinata reazione già solo alla vista dell'umano di riferimento che prende il guinzaglio.

Soggetti particolarmente emotivi possono vivere quel momento come emotivamente stressante nella incapacità di gestire una gioia che sfocia in stress. Andare sul guinzaglio diventa così un ‘target emotivo' che, a seconda sempre della personalità del singolo cane, può rappresentare un modo per calmarsi o diventare qualcosa che poi addirittura sovrastimola Fido e non lo aiuta per niente a rilassarsi, anzi.

Il caso della sovrastimolazione va affrontato con un educatore o istruttore cinofilo perché sicuramente porta sia cane che umano a non godere della passeggiata: vanno valutati poi i binomi e la sistemica familiare oltreché la personalità (e la razza o mix anche) del cane stesso per comprendere su cosa e come agire.

Gioco e competizione

Alcuni cani associano al guinzaglio l'idea che sia come il gioco del ‘tira e molla‘. Se succede con un cucciolo, si può intervenire in tempo spiegando a Fido la differenza tra la treccia – con cui si fa attività ludica – e lo strumento con cui si esce in passeggiata. Del resto non è lui che non ha capito come stanno le cose ma sicuramente è l'umano di riferimento che non deve favorire il comportamento ma aiutare il cane a discernere tra le varie attività e fasi della vita.

In alcuni soggetti, poi, il rischio è anche che dal gioco si passi alla competizione. Alcune tipologie di cani, come i Terrier di tipo Bull ma anche i cani da pastore in cui la motivazione competitiva è molto presente, possono metterla in atto proprio usando il guinzaglio per ‘vincere' su un contendente che siete diventati voi dall'altro capo.

Frustrazione

Il guinzaglio non è un timone: la passeggiata è qualcosa che si fa in due e così come non vogliamo che il nostro cane ci tiri ovunque, anche Fido non vuole essere trascinato in giro.

Se pensiamo invece al guinzaglio come un ‘filo' che serve per comunicare, nessun cane che abbia avuto le giuste indicazioni e sia stato rispettato anche nelle sue necessità scaricherà frustrazione sullo strumento. Se, ad esempio, Fido non riesce ad andare dove vuole o si sente limitato, potrebbe sfogare la frustrazione mordendolo.

Portare qualcosa in bocca dà soddisfazione

E poi ci sono i Retriever, verrebbe da dire. Cani come il Golden o il Labrador sono stati selezionati per riportare le prede al cacciatore. Di questa storia evolutiva anche al "Fido di casa nostra" è rimasta la gioia di farlo e tenere qualcosa in bocca è davvero piacevole.

E' un'altra delle ipotesi per cui alcuni cani amano stringere il guinzaglio tra i denti e tendenzialmente si potrà notare che questi soggetti non sono agitati quando lo fanno, ma fieramente camminano accanto all'umano di riferimento con la ‘corda' in bocca come se fosse la cosa più normale del mondo. Per loro è così, infatti.

Come abbiamo scritto su Kodami, però "se accade solo ogni tanto, questo comportamento non rappresenta un problema. Se però diventa ossessivo e il cane non è in grado di passeggiare senza tenere qualcosa in bocca, bisognerà indagare sull'origine di questa necessità, la quale potrebbe essere legata ad uno stato emozionale particolarmente ansioso o preoccupato".

Fase della dentizione nel cucciolo

Quando i cuccioli sono nella fase di dentizione hanno una necessità fisica di mordere. In questo caso non vi è nulla di strano dal punto di vista psicologico ma cerchiamo sempre di dare un'alternativa al piccolo perché non trasformi poi questo comportamento in un'abitudine.

I cani da cuccioli esplorano tutto con la bocca, e il guinzaglio è a ‘portata di bocca'. Lavorare ad esempio sullo scambio, offrendogli un alternativa e defocalizzando la sua attenzione dallo strumento è un ottimo passo per evitare che in futuro questo comportamento diventi da necessario (dentizione in atto) a problematico.

Cosa fare quando il cane morde il guinzaglio durante la passeggiata

Un cane che morde il guinzaglio in generale non è un soggetto che si vive bene la passeggiata. C'è in questo comportamento la manifestazione di un disagio e le cause vanno indagate all'interno della relazione specifica che ha con voi e con gli altri membri della famiglia (se ci sono), nella sua storia individuale e del contesto in cui vive. Dare delle indicazioni generali, dunque, è scorretto ma ci sono sicuramente alcune cose su cui potete iniziare a ragionare per poi confrontarvi con un educotore o un istruttore cinofilo.

E' importante osservare la reazione di Fido sin dal principio, ovvero da prima ancora che arrivi il momento in cui vede il guinzaglio e capire in che stato emotivo si trovava, come si trasforma a livello comportamentale e analizzare a ritroso cosa è accaduto, ovvero capire come si è creata l'abitudine di morderlo. C'è qualcosa che fa fluttuare l'arousal di cui abbiamo detto all'inizio e che non gli consente poi di tornare in uno stato di equilibrio quando siete in strada. "Ricordatevi che uno dei fattori più importanti per i cani che vivono questo tipo di disagio, è affrontare il mondo con gradualità", abbiamo sottolineato su Kodami e destrutturare uno schema che si è creato non è impossibile, anzi, ma è necessario che anche voi ci mettiate la vostra parte capendo in cosa sareste dovuti intervenire prima e ‘lavorare' insieme al cane per un cambiamento che sarà utile a entrambi.