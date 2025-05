Perché i gatti salgono sugli alberi ma non riescono a scendere?

I gatti mantengono l'istinto di arrampicarsi per osservare e sentirsi al sicuro. Tuttavia, gatti inesperti o cresciuti in casa possono avere difficoltà a scendere dagli alberi, soprattutto se spaventati o confusi. Nella maggior parte dei casi è meglio lasciarli fare con calma. Se il gatto non riesce a scendere, è consigliabile contattare i Vigili del Fuoco o esperti, evitando interventi improvvisati.

Il gatto che vive nella nostra casa è ormai un animale domestico, ma porta ancora con sé l'eredità del suo antenato selvatico, il Felis lybica. Come lui ama arrampicarsi sugli alberi e pattugliare il suo territorio dall'alto, un comportamento innato supportato dalla conformazione fisica agile adatta a tendere agguati, saltare e cadere agilmente sulle zampe anche da altezze elevate.

Può capitare però che una volta salito sull'albero non riesca più a scendere a causa dell'inesperienza. Vediamo quindi cosa fare se si verifica questa situazione.

Perché i gatti si arrampicano sugli alberi senza fatica?

Arrampicarsi per un gatto è un'attività normale. Hanno bisogno di pattugliare il loro mondo dall'alto e da una posizione sicura. Per questo non è difficile vedere il gatto in casa mentre osserva dall'alto da una mensola, dalla libreria o da qualsiasi tipo di supporto elevato. Per lo stesso motivo è bene garantirgli in ambiente domestico tiragraffi e altri arricchimenti ambientali che si sviluppino in verticale, e posizionare varie cucce ad altezze diverse.

I gatti hanno artigli affilati e retrattili, muscoli delle zampe posteriori potenti e abilità di equilibrio che li rendono arrampicatori straordinari. La loro colonna vertebrale infatti non è rigida ma elastica, e questo permette ai mici di ruotare il corpo rapidamente e con grande precisione e di infilarsi tra due rami con agilità. All'aperto amano scalare gli alberi spinti dalla voglia di esplorare o di pattugliare il mondo dall'alto.

Come mai non riescono a scendere?

Il problema arriva quando è il momento di scendere. Alcuni gatti più esperti riescono a scendere senza problemi, ma altri potrebbero non sapere da che parte iniziare. I gatti giovani o quelli cresciuti solo in casa potrebbero non avere mai avuto la possibilità di sapere cosa significhi veramente arrampicarsi e raggiungere le altezze di un albero. Questa inesperienza rende molto difficile tornare giù con serenità.

Inoltre, la presenza di possibili minacce percepite, come persone, cani o altri animali può renderli nervosi e farli restare fermi per la paura. In questi casi il gatto è visibilmente a disagio: si aggrappa a un ramo e vi resta attaccato per molte ore senza l'intenzione di poggiare una zampa a terra.

Cosa fare e chi chiamare se un gatto è bloccato su un albero

I Vigili del fuoco sono i professionisti da chiamare in caso di gattino bloccato su un albero



Che un gatto adulto con conoscenza dell'ambiente esterno non riesca a scendere da un albero resta comunque un'ipotesi remota. Solitamente quelli che vi restano per lungo tempo lo fanno perché lo vogliono. Per quelli realmente in difficoltà invece la cosa migliore da fare è mantenere la campa: mai urlare o chiamarli con agitazione agitarti, peggio ancora sarebbe cercare di raggiungerli. Se non scendono perché immaginano che giù ci sia un pericolo potrebbero spaventarsi di più e salire ancora più in alto.

In questi casi è fondamentale chiamare persone esperte, e come abbiamo visto in tanti film e cartoni animati i primi a intervenire sono i Vigili del fuoco. Loro hanno scale e altri strumenti adatti alle grandi altezze e possono quindi raggiungere l'animale garantendo la sua sicurezza.