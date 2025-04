Per la prima volta possiamo vedere un calamaro colossale mentre nuota a 700 metri sotto il livello del mare: il video

Ripreso per la prima volta un Mesonychoteuthis hamiltoni a cent'anni dalla scoperta della specie un calamaro colossale nel suo ambiente naturale. L'esemplare ha la pelle trasparente, le pinne dalla forma rotonda e otto tentacoli, di cui uno centrale della lunghezza di 30 centimetri munito di uncini affilati alle estremità per catturare le prede.

Il calamaro colossale (Mesonychoteuthis hamiltoni) non lo si vedeva da 100 anni, ovvero da quando era stato scoperto ed è stato finalmente filmato durante una spedizione nell'arcipelago delle Isole Sandwich Australi in Antartide.

La specie, uno dei molluschi più grandi che esistono, è stato ‘catturato' dalla videocamera nel suo ambiente naturale per la prima volta grazie al lavoro dei ricercatori dello Schmidt Ocean Institute che hanno utilizzato un veicolo sottomarino comandato a distanza per registrare le prime immagini in cui si vede un esemplare mentre nuota a quasi 700 metri sotto il livello del mare.

L'individuo ripreso è giovane, ha la pelle trasparente, le pinne dalla forma rotonda e otto tentacoli, di cui uno centrale della lunghezza di 30 centimetri munito di uncini affilati alle estremità per catturare le prede .

Le uniche immagini precedenti erano state girate nel 2023, da Kolossal, un'organizzazione no-profit dedicata all'esplorazione e alla conservazione degli oceani. Il video mostrava quello che sembrava un calamaro di vetro antartico ma a causa della bassa risoluzione non era stato possibile confermare l'esatta specie.

Per ottenere queste immagini, la spedizione dei ricercatori dello Schmidt Institute è durata 35 giorni e fa parte di un'iniziativa globale volta a scoprire forme di vita marina sconosciute condotta in collaborazione con la Nippon Foundation-Nekton Ocean Census e GoSouth, un progetto congiunto tra l'Università di Plymouth nel Regno Unito, il GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research in Germania e il British Antarctic Survey.

"Molte delle informazioni che abbiamo su questi animali provengono da esemplari morti, quindi l'opportunità di vederne uno vivo offre sempre nuove prospettive – ha sottolineato Kat Bolstad, professoressa associata all'Università di Tecnologia di Aukland – Possiamo osservare le dimensioni della specie e che tipo di ventose e uncini hanno, e ipotizzare come potrebbero vivere. Ma non sappiamo con certezza come si comportano finché non avremo la possibilità di vederli vivi".

Il calamaro colossale è il più grande calamaro esistente, con individui che possono raggiungere dimensioni fino a 13 metri di lunghezza per i maschi e 10 per le femmine, con un peso medio rispettivamente di 275 e 150 chili. Questi giganteschi molluschi vivono in acque profonde, principalmente nei mari dell'Antartide, dell'America del Sud, del Sudafrica e della Nuova Zelanda.

La specie è stata scoperta nel 1925: furono ritrovati una testa e due braccia nello stomaco di un capodoglio. Solo solo otto gli esemplari adulti che poi sono stati segnalati e l'unico esemplare esposto nella sua forma completa si trova al Museo della Nuova Zelanda.