Pepper, il gatto “virologo”: ha aiutato il suo umano a scoprire un virus raro, di nuovo

Pepper, un gatto nero che vive con il suo umano in Florida, ha portato a casa un toporagno infetto da un nuovo ceppo di orthoreovirus. Il suo umano è infatti un ricercatore e non è la prima volta che il micio lo aiuta nel campo della virologia.

Il gatto Pepper ha permesso al suo umano di effettuare due importi scoperte nel campo della virologia. Foto di John Lednicky.



Lo sappiamo, i gatti amano portare topi e altri "regali" a casa e spesso creano non pochi problemi alla piccola fauna selvatica. Alcuni, però, sembrano avere un talento particolare per la virologia. È il caso di Pepper, un gatto nero che vive a Gainesville, in Florida, che per la seconda volta ha contribuito – del tutto involontariamente – a un'importante scoperta scientifica. Grazie a una delle sue prede, i ricercatori hanno infatti identificato un nuovo virus mai visto prima.

Tutto è cominciato quando Pepper, durante una delle sue esplorazioni all'aperto, ha purtroppo portato a casa un piccolo mammifero morto: un esemplare di Blarina peninsulae, una specie di toporagno poco conosciuta che vive in alcune aree umide del sud degli Stati Uniti. Il suo umano, però, non è una persona qualunque: si chiama John Lednicky ed è un virologo dell'Università della Florida. Dopo essersi dispiaciuto per la morte del piccolo toporagno, l'ha conservato e lo ha portato in laboratorio.

Un nuovo virus mai visto prima

Le analisi condotte dallo scienziato e dai suoi colleghi hanno poi svelato che all'interno del toporagno c'era un virus del tutto sconosciuto, appartenente al genere Orthoreovirus. Si tratta di virus poco studiati che possono infettare uccelli e mammiferi, esseri umani compresi. Sono noti per trasmettersi attraverso le feci o la saliva e, sebbene inizialmente fossero considerati innocui, negli ultimi anni sono stati collegati a casi rari, ma gravi, come encefaliti, meningiti e gastroenteriti.

Il nuovo ceppo è stato battezzato Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1 e secondo Lednicky la sua scoperta non deve sorprendere: "I virus mutano e si combinano continuamente. Basta cercare, e li si trova". E in effetti, uno dei modi più comuni in cui emergono nuovi ceppi virali è attraverso la ricombinazione genetica: due virus che infettano la stessa cellula e si scambiano parti del loro genoma creando nuove specie e varianti.

La prima "scoperta" di Pepper

La scoperta, pubblicata sulla rivista Microbiology Resource Announcements, ha un valore che va naturalmente oltre la semplice curiosità scientifica e "felina". Secondo Lednicky, è fondamentale prestare maggiore attenzione ai virus del genere Orthoreovirus, imparare a riconoscerli rapidamente e studiarne la diffusione. Non si tratta solo di ampliare il catalogo dei virus noti, ma anche di monitorare possibili agenti patogeni emergenti.

Come detto, non è però la prima volta che Pepper entra nella storia della virologia. L'anno scorso era già stato protagonista di una scoperta simile, portando a casa un topolino appartenente alla specie Peromyscus gossypinus infetto da un jeilongvirus, il primo mai rilevato negli Stati Uniti. Pepper, insomma, sembra avere un fiuto speciale per i virus. E anche se lui, da bravo felino, non se ne rende conto, le sue "offerte" stanno aiutando gli scienziati a capire meglio il mondo invisibile dei patogeni.