Otto cuccioli abbandonati in una scatola di cartone a Palermo: cercano una famiglia per non finire in canile

Otto cuccioli sono stati trovati in una scatola di cartone abbandonata tra i rifiuti a Lercara Friddi, nel Palermitano. Ora l'associazione La banda dei randagi cerca adozioni per salvarli da una vita in canile.