Orso nero americano uccide un uomo e il suo cane in Florida

Un uomo e il suo cane sono stati uccisi da un orso in Florida. È successo lunedì 5 maggio in una zona rurale. Al momento le autorità sono sulle tracce di un esemplare di orso nero americano. Questa specie si sta avvicinando sempre di più all'uomo, anche a causa dell'espansione delle aree urbane.

Il caso dell'uomo morto in Florida per un attacco di orso: "Animale potrebbe essere ancora nella zona"

Lunedì mattina intorno alle 7, l'ufficio dello sceriffo della contea di Collier ha ricevuto una chiamata per un incontro con un orso avvenuto una zona rurale tra Naples ed Everglades City. Gli agenti sono arrivati sul luogo indicato nella segnalazione intorno alle 8.15 e lì hanno trovato un uomo morto e il suo cane in un probabile attacco di orso.

Gli agenti responsabili della fauna selvatica hanno avvertito che l'animale potrebbe essere ancora presente nella zona e hanno raccomandato alla popolazione di essere vigili ed evitare l'area rurale. Le forze dell'ordine locali e gli agenti specializzati nel frattempo si sono messi alla ricerca dell'animale.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha dato la notizia in una nota ma non ha diffuso le generalità della persona uccisa. Arielle Callender, responsabile dell'informazione pubblica per la Regione Sud della Florida ha dichiarato che gli agenti sono sul posto da lunedì mattina e stanno indagando considerandola una "scena del crimine attiva".

Gli orsi neri americani si avvicinano sempre di più alle persone

L'orso nero americano (Ursus americanus) è una specie presente esclusivamente in Nord America e parte del Messico. Si tratta di un orso relativamente piccolo, dal peso medio di circa 120 chili e dalle dimensioni che possono essere anche la metà rispetto a un orso bruno (Ursus arctos), specie presente sia nel continente americano che in Europa, comprese le Alpi italiane.

Gli orsi neri della Florida negli ultimi anni sono stati spesso al centro di video virali che li ritraggono mentre fanno il bagno nelle piscine delle ville, oppure mentre interagiscono direttamente con le persone. Questo accade perché tendono a vivere intorno alle città compiendo spesso incursioni urbane. La loro presenza però non è stata sempre considerata pericolosa dato che sono anche tra le specie di orso maggiormente timorose nei confronti degli umani e come si vede in numerosi video online solitamente preferiscono la fuga all'attacco. L'orso però resta un grande predatore e lo scontro è sempre sfavorevole all'essere umano, a prescindere dalla specie.