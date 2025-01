Nutria a spasso per le strade di Roma: chi è l’animale misterioso che sembra un topo gigante

Un video su TikTok mostra un grosso e misterioso roditore che si aggira per le strade di Roma. Non si tratta di un topo ma di una nutria, un animale introdotto in Italia nel corso del Novecento che ormai è sempre più di casa nelle acque del Tevere.

Un roditore si aggira per le strade di Roma in piena notte. Sembra un topo gigante ma non lo è, si tratta di un altro animale decisamente più raro da avvistare in Italia: una nutria. Questo grande roditore è originario del Sud America ed è stato introdotto nell'area settentrionale del nostro paese nel corso del Novecento.

Nei decenni è riuscito a espandere il suo areale arrivando a colonizzare anche la Capitale, come mostra il video pubblicato su TikTok dal 19enne romano Andrea Bernabei. Le immagini hanno attirato le attenzioni di un gran numero di utenti superando le 3 milioni di visualizzazioni.

Una nutria sulle sponde del Tevere: «Era enorme»

Topo enorme, gatto, persino capibara: sono solo alcuni degli animali con cui è stato confuso il protagonista del video postato su TikTok. Le immagini mostrano un grande roditore che nella notte attraversa la zona di Castel Sant'Angelo, sulla sponda destra del Tevere.

L'animale, proveniente proprio dalla sponda del fiume, si muove velocemente fino quasi a raggiungere il marciapiede e il monumento. Il creator ha spiegato: «Era enorme», e a impressionare gli utenti nei commenti è proprio la mole di quello che sembra proprio un topo gigante, e che invece è ben altro.

La confusione circa la specie però non deve sorprendere: la nutria non dovrebbe trovarsi in Italia ed è ancora relativamente rara.

Che animale è la nutria e perché raro vederla a Roma

La nutria (Myocastor coypus) è un grande roditore originario del Sud America, diffuso in particolare dell’Argentina, Uruguay e Brasile. È stato introdotto in Europa dall'essere umano a metà del Novecento per la produzione di pellicce, ma negli ultimi decenni alcuni individui sono tornati in natura espandendo il proprio areale in diversi paesi, compresa l'Italia.

Qui, in virtù dell'assenza di predatori naturali, ha prosperato dando vita a diversi insediamenti. Da qualche anno ormai è possibile avvistare qualche nutria proprio lungo il Tevere, dove ha trovato l'habitat perfetto. La nutria infatti preferisce vivere in ambienti acquatici come laghi, paludi, e ovviamente i fiumi. Si nutre principalmente di vegetali come radici e tuberi, e per questo in alcune zone è considerata una minaccia per le colture.

Le nutrie sono facilmente riconoscibili grazie alle loro dimensioni decisamente più grandi rispetto agli altri roditori italiani. Possono pesare fino a 9 chili , per fare un paragone basti pensare che un Chihuahua pesa circa 3 chili. Le nutrie possono raggiungere una lunghezza di 50 centimetri, ai quali si aggiunge una lunga e robusta coda glabra. Proprio questa le differenzia dai topi che oltre ad essere più piccoli hanno una coda sottile e pelosa.